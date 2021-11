Ab sofort muss man sich registrieren, wenn man Proberöhrchen für einen PCR-Test in Niederösterreich abholen will. Mit Wien kann das Angebot noch nicht mithalten

In dieser Galerie: 2 Bilder Den Test absolviere ich gleich im Auto. Ins Röhrchen wird Wasser gespuckt, mit dem ich zuvor 30 Sekunden gegurgelt habe. Foto: STANDARD In einer Lebensmittelfiliale werden die Testkits ausgegeben. Foto: STANDARD

46 Minuten bin ich heute Früh im Auto gesessen. Nicht etwa, weil ich zur Arbeit pendle. Nein, so viel Zeit hat es beansprucht, mir die Corona-Testkits der Aktion Niederösterreich gurgelt abzuholen. Ich musste dafür ins 20 Kilometer entfernt gelegene Korneuburg fahren. Danach ging es wieder heimwärts ins Homeoffice.

Monate nachdem Wienerinnen und Wiener bereits routiniert gurgeln, ist nun auch Niederösterreich dran, das PCR-Test-Angebot auszuweiten. Und da gehört auch Gurgeln dazu. Anders als in der Bundeshauptstadt ist nicht Rewe der Vertragspartner, sondern das beauftragte Labor Novogenia arbeitet wie in Oberösterreich und Salzburg auch in Niederösterreich mir Spar zusammen.

Hamstern als No-Go

Insgesamt gibt es in ganz Niederösterreich nur in 25 Spar-Filialen Ausgabestellen für die Gurgelröhrchen samt QR-Codes. Neu ist seit heute, dass man sich vorab registrieren und anmelden muss, hat man vor, seine Testkits abzuholen. Dadurch soll Hamstern vermieden werden, was in der Vergangenheit schon zu Problemen geführt hat. Zur Abholung ist man alle 14 Tage freigeschaltet und erhält dann pro Person zehn Röhrchen, die für die ganze Familie reichen sollen.

Schon am Vorabend habe ich mich auf der Seite gurgeln.noe-testet.at registriert. Dass ich meine Probensets am Montag in der Früh abholen werde, konnte ich da aber noch nicht bekanntgeben. Sobald man das nämlich anklickt, hat man nur 20 Minuten Zeit, sich die Röhrchen zu beschaffen.

Ausgerüstet mit Handy und Laptop

Also muss das geladene Handy auf jeden Fall mit auf meinen Ausflug nach Korneuburg. Sicherheitshalber nehme ich auch den Laptop mit. Man weiß ja nicht, ob mobil alles glattgehen wird. Dafür, dass ich bereits zu Hause anklicke, den Test in 20 Minuten zu holen, ist der Anreiseweg zu weit.

Um 7.15 Uhr sperrt die Spar-Filiale am Korneuburger Hauptplatz auf. Ich bin wenige Minuten danach vor Ort und erkenne auf den ersten Blick, dass hier heute etwas anders ist als sonst. Vor dem Geschäft steht eine Traube von Leuten, alle starren gespannt auf ihre Handys. Vermutlich haben sie gerade die Abholung aktiviert. Bevor der 20-minütige Countdown startet, befinden sie sich in der einminütigen Warteschleife, auf die auch ich, noch im Auto sitzend, verwiesen wurde. Dann geht es aber ratzfatz los mit dem Countdown.

Einschulung für Unwissende

Im Kassabereich des Lebensmittelgeschäfts wurlt es. Zusätzliches Personal ist da, das die vielen Fragen der Abholenden beantwortet. Man kriegt die Sackerln mit den Teströhrchen tatsächlich nur dann ausgehändigt, wenn man das Registrierungs- und Countdown-Prozedere vollständig absolviert hat.

Kunden, die sich nicht auskennen, wird eine Schulung gegeben. Unwissenden, die zum normalen Einkaufen da sind, wird erklärt, was es mit dem Testangebot auf sich hat.

Der Countdown läuft. Foto: STANDARD

Neben ein paar Frühstückskipferln, die ich mit nach Hause nehme, schnappe ich mir auch noch eine Flasche Wasser aus dem Kühlregal. Dann marschiere ich zur Kasse und bekomme die Test-Packung ausgehändigt, sobald ich meine Einkäufe bezahlt habe.

Gurgeln mit Wasser

Die Flasche Wasser habe ich nicht gekauft, weil ich plötzlich besonders durstig bin, sondern weil ich vorhabe, den Test gleich im Auto zu absolvieren. Anders als beim Wiener Anbieter gurgelt man in Niederösterreich nicht mit einer Salzwasserlösung, sondern mit Leitungswasser. Man öffnet das Röhrchen, füllt zwei bis drei Zentimeter hoch Wasser ein, kippt es in den Mund, um anschließend 30 Sekunden zu spülen oder zu gurgeln.

Dann spuckt man den Inhalt wieder zurück ins Gefäß, verschließt es und klebt noch einen QR-Code auf den Deckel. Anschließend gibt man das Röhrchen in ein kleines Säckchen und klebt es zu. Im Set dabei sind drei Bögen voller Codes. Vor Abgabe der Probe muss man online die Nummer des Testbogens angeben, von dem man seinen Code gelöst hat. Die Probe kann dann abgegeben werde. Ich steige also wieder aus dem Auto aus, gehe in die Filiale und werfe das Säckchen in die im Kassabereich aufgestellte Box.

"In 24 Stunden haben Sie das Ergebnis – hoffentlich", gibt mir die Spar-Mitarbeiterin noch mit auf den Weg.

Hilfe vom Bundesheer

Ab Mittwoch kann ich Proben übrigens auch in meinem Heimatort abgeben, denn es werden weitere Abgabeboxen in Spar-Filialen in ganz Niederösterreich aufgestellt. Die Testkits abholen kann ich allerdings weiterhin nur in Korneuburg. Warum so kompliziert? Fragen Sie das mich nicht. Die Optimistin in mir sagt, möglicherweise wird das Angebot ja noch verbessert. Um Unterstützung beim Ablauf zu erhalten, wird jedenfalls schon das Bundesheer herangezogen, das Spar vier Wochen lang Logistikexperten zur Seite stellt. (Rosa Winkler-Hermaden, 15.11.2021)