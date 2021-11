Das Sky-Original stellt damit die finale Staffel von "Game of Thrones" in den Schatten

Nicholas Ofczarek (links) als Julian H., der Macher des Ibiza-Videos. Foto: Sky Deutschland/W&B Television/epo film/Petro Domenigg

Wien – Das Sky-Original "Die Ibiza Affäre" hat den besten Serienstart aller Zeiten bei Sky Österreich erzielt. Die Serie stößt damit die finale Staffel von "Game of Thrones" vom Thron, wie Sky am Montag in einer Aussendung bekanntgab.

Trailer zu "Die Ibiza Affäre". Sky Österreich

In den ersten sieben Tagen nach Ausstrahlung der jeweiligen Episoden am 21. und 28. Oktober hievten die Zuschauer demnach "Die Ibiza Affäre" auf Platz 1 der besten Serienstarts bei Sky Österreich. Nach dem gemeinsamen Start in Österreich und in Deutschland wird "Die Ibiza Affäre" ab 19. November bei Sky im United Kingdom ausgestrahlt sowie nächsten Jahres auch bei Sky in Italien. Ausstrahlungen in weiteren Ländern sollen im kommenden Jahr folgen. (red, 15.11.2021)