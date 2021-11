Tagesüberblick Coronavirus

Regierung uneinig: Mückstein für Beschränkungen für Geimpfte, Schallenberg dagegen

Alle 9.200 Termine für Kinderimpfung in Wien vergeben, weitere Termine in Vorbereitung – 3.829 Neuinfektionen in Oberösterreich sind Rekordwert. Die Corona-News des Tages