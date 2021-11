Der US-Journalist wurde in Myanmar zu elf Jahren Haft verurteilt und ist laut Presseagentur wieder auf freiem Fuße

US-Journalist Danny Fenster wurde in Myanmar freigelassen. Foto: Reuters/FRONTIER MYANMAR

Der in Myanmar verurteilte US-Journalist Danny Fenster ist wieder auf freiem Fuß, das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den ehemaligen UN-Botschafter und Gouverneur des Bundesstaates New Mexico, Bill Richardson. Richardson soll Fensters Freilassung in Myanmar bei Verhandlungen mit der militärischen Führung erwirkt haben.

Das Militär in Myanmar hatte am 1. Februar geputscht und die De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet. Mehr als 1200 Menschen wurden nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP bereits getötet. Tausende Menschen, darunter auch Journalistinnen und Journalisten, wurden verhaftet.

Fenster wurde am Freitag – wie berichtet – von einem Militärgericht zu elf Jahren Haft verurteilt. Bei dem Urteil geht es um drei Anklagepunkte, darunter Anstiftung zum Aufruhr. Fenster soll falsche Informationen verbreitet und zum Aufruhr angestiftet haben. Des Weiteren werden ihm Kontakte zu illegalen Gruppen und Verstöße gegen Visabestimmungen vorgeworfen.

Fenster wurde vor fünfeinhalb Monaten inhaftiert, er ist ein leitender Redakteur des englischsprachigen Magazins "Frontier Myanmar", und war Ende Mai unmittelbar vor dem Abflug in die USA am Flughafen von Yangon festgenommen worden. (red, 15.11.2021)