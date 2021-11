Je nachdem, in welchem Bundesland man lebt, sind die Maßnahmen und der Umgang mit der Pandemie andere. Auch das Angebot an Testmöglichkeiten variiert stark. Während in Wien schon seit Monaten auf das niederschwellige und schnelle "Alles Gurgelt"-System gesetzt wird, um mittels PCR-Tests Corona-Infektionen frühzeitig zu erkennen, ist es in anderen Regionen Österreichs schlicht unmöglich, zu einem Test zu gelangen.

Vielerorts hieß es lange warten, um vielleicht einen PCR-Test zu ergattern. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/ANTONIO BAYER

Nicht nur in ländlicheren Gebieten, sondern auch in größeren Städten scheitert es oft an einem gut funktionierendem System. So war zum Beispiel die Plattform "Salzburg gurgelt" vor rund einer Woche Ziel eines Hackerangriffs und kämpft mit Engpässen bei der Auswertung der Testergebnisse. Andernorts mussten und müssen Testwillige stundenlang anstehen, um zu erfahren, dass die Kapazitäten bereits erschöpft sind. Menschen berichten in sozialen Medien und auch im STANDARD-Forum von einem Chaos, das bei Impf- und Teststraßen herrscht:

