Infektiologe Christoph Wenisch beantwortete auf Puls 4 Fragen der Zuseherinnen und Zuseher. Foto: Screenshot/Puls4

Wien – Durchschnittlich 143.000 Zuseher waren am Sonntag im Hauptabend dabei, als Puls 4 die Sondersendung "Puls 4 Spezial: Der Corona Impfcheck – Alle Antworten auf Ihre Fragen" zeigte. Die Spezialsendung erreichte einen Marktanteil von 6,6 Prozent in der Zielgruppe der 12-49-Jährigen und lag damit um 27 Prozent über dem Senderschnitt, teilte der Privatsender am Montag via Aussendung mit.

Zu Gast waren Expertinnen und Experten wie der Infektiologe Christoph Wenisch oder die Gynäkologin Petra Kohlberger. Sie beantworteten Fragen von Bürgerinnen und Bürgern rund um die Themen Impfung, 2G-Regel und Corona-Infektion live im Studio. Im Vorfeld kamen mehr als 1.300 Mails und Videos mit Fragen sowie über 700 Kommentare via Social Media, so Puls 24. Der weiteste Seherkreis lag bei 492.000. (red, 15.11.2021)