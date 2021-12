In dieser Galerie: 2 Bilder Am Desktop. Der Community-Feed in der mobilen Ansicht. Foto: Screenshot

Seit einigen Monaten tüfteln wir an einem Projekt für einen neuen Zugang zu unseren Foren: Ab sofort ist der Community-Feed für alle verfügbar.

Eine Vogelperspektive auf Forendiskussionen

Das Ziel des Community-Feeds ist, Ihnen einen raschen Überblick über die aktuellen Postings und Diskussionen in den brisantesten Artikelforen zu geben. Er ist ein Schaufenster in die Community, eine Vogelperspektive auf die Foren. Der Feed bildet den Diskurs in Echtzeit ab und erleichtert den Einstieg in die Diskussionen. Direkt im Community-Feed können Sie daher Postings bewerten und Antworten verfassen.

Wie kam der Community-Feed zustande?

Rasant steigende Postingzahlen, jeden Tag hunderte aktive Foren, unterschiedliche Diskussionsorte, an denen sich die STANDARD-Community leidenschaftlich austauscht. Wie soll man da den Überblick behalten, wo soll man anfangen zu lesen? Das war eine Frage, die User:innen an das Community-Team herangetragen haben und die uns auf die Idee brachte, einen neuen Startplatz in die Diskurswelt zu bauen. Der Plan war, auf einer Seite die aktuellsten Diskussionen darzustellen, dabei möglichst relevante Postings auszuwählen und auch gleich zum Mitmachen einzuladen.

Gemeinsam mit einer Handvoll User:innen haben wir hinter den Kulissen die erste Version des Feeds kritisch unter die Lupe genommen. Einen Teil der Erkenntnisse aus Interviews und einer Umfrage haben wir bereits in den Community-Feed eingearbeitet. Weiteres Feedback, das in größere Funktionserweiterungen einfließt, werden wir in Zukunft auf den Weg bringen – gemeinsam mit Ihnen.



Wofür den Feed nutzen? Und wie funktioniert er?

Auf Dinge stoßen, die man sonst nicht finden würde

Der Community-Feed soll einerseits eine Plattform sein, die einen Überblick gibt und den Einstieg in verschiedene Diskussionen erleichtert. Gleichzeitig hoffen wir aber auch, dass User:innen auch auf Themen stoßen, die sie sonst vielleicht nicht ansteuern würden, und dadurch von Diskussionen mitbekommen, die sonst unentdeckt geblieben wären.

Wie kommen die Inhalte im Community-Feed zustande?

Die Postings selbst werden von einem Algorithmus bestimmt, der Postings, die gewissen Kriterien entsprechen, auswählt. Das können Parameter wie zahlreiche Argumente innerhalb eines Postings sein, die Anzahl der Bewertungen oder der Status – ob es angepinnt wurde oder nicht.

Grundsätzlich befinden sich immer 100 Postings im Feed, minütlich scannt der Community-Feed unsere Plattform auf weitere interessante Postings und erneuert gegebenenfalls die Inhalte im Feed.



Ihr Feedback

Was halten Sie vom Community-Feed? Was würden Sie verändern oder verbessern? Wir freuen uns auf Ihr Feedback in den Kommentaren! (ugc, 15.12.2021)