Pinnochio wird wohl aus einem großen Waffenarsenal wählen können. Foto: Lies of P

"Pinnochio" zählt wohl zu den bekanntesten Kinderbuchfiguren. Die aus einem sprechenden Holzscheit gebaute Puppe wünscht sich nichts sehnlicher, als ein Mensch aus Fleisch und Blut zu werden. Doch nicht zuletzt seine Neigung zu Faulheit und Schabernack machen ihm – und seinem Schöpfer, Meister Geppetto – das Leben immer wieder schwer. Einzig mit Lügen kann er sich kaum herausreden, denn diese lassen seine Nase wachsen.

Das Abenteuer aus 1883, das im Prinzip eine metaphorische "Coming of Age"-Geschichte ist, dient nun auch als Vorlage für ein Videospiel. Wär ein Point-and-Click-Abenteuer oder einen netten 3D-Plattformer im Stile eines "Super Mario" erwartet hat, liegt allerdings daneben.

NEOWIZ West

Auf der Suche nach Geppetto

Beim Studio Round8 transferiert man die von Carlo Collodi erdachte Figur kurzerhand in das "Soulslike"-Game "Lies of P". Zum Leben erwachte Puppen und Spielzeuge aller – und vorwiegend bizarrer Art – haben die Stadt Krat überrannt. Es liegt nunmehr am Helden, seinen Meister zu finden, um mit ihm das Schicksal von Krat zu ändern.

Inwieweit der Zustand der Welt gemäß des Spieletitels in vorausgegangenen Missetaten von Pinnochie begründet ist, ist nicht bekannt. Versprochen werden aber "profunde erzählerische Entscheidungen" seitens des Spielers, die sich auf den Fortgang der Handlung auswirken sollen. Offiziell vermarktet wird das Game als Rollenspiel, zumindest in Sachen Waffenarsenal dürften einige Optionen offenstehen.

Bei Round8 arbeiten an dem Projekt auch Entwickler, die schon an der Umsetzung von Monster Hunter World beteiligt waren, berichtet VG247. Der erste Trailer zeigt Gameplay aus einer Pre-Alpha-Version, das Spiel macht darin bereits einen recht fertigen Eindruck. Es ist anzunehmen, dass das Game für aktuelle Konsolen und PCs erscheint (auf Steam ist der Titel bereits gelistet), allerdings fehlt noch ein Releasedatum. Dieses könnte aber bald folgen, denn die offizielle Vorstellung des Titels erfolgt auf der Spielemesse G-Star im südkoreanischen Busan am 17. November. (gpi, 15.11.2021)