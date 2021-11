Gary Oldman als britischer Premier Winston Churchill im Kampf gegen Hitlerdeutschland und Gegner im eigenen Land. 0.15, ZDF. Foto: ZDF / Focus Features / Jack English

19.40 REPORTAGE

Re: Das beste Heu der Welt In Südfrankreich wird mithilfe großer Wassermengen das vielleicht teuerste Heu der Welt produziert und international an Gestüte verkauft. Behörden und Umweltschützer wollen die Bauern zum Wassersparen bringen. Doch die wehren sich. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Kolumbien – das entfesselte Paradies (1/2) Von den Urwäldern am Amazonas und am Orinoco bis hinauf in die Gletschergebiete der Anden und an die weitgehend unberührte Pazifikküste mit seiner einzigartigen Unterwasserwelt führt dieser Zweiteiler von Harald Pokieser (2. Teil am 23. November). Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: ein Lockdown für Ungeimpfte, Kritik an der Corona-Politik und der Engpass in der Pflege. Die Gäste im Studio sind: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Epidemiologe Gerald Gartlehner und Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann: ORF-Morgenmoderatorin Eva Pölzl und Hofrat Ernst Geiger – der langjährige leitende Beamte in der Bundespolizeidirektion Wien und im Bundeskriminalamt hat den Krimi Heim-Weg geschrieben. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Macht der Verschwörungsmythen Selbst führende Kirchenmänner setzen solche Mythen in die Welt. Die Dokumentation von Christian Rathner sucht nach den historischen Wurzeln dieses Verschwörungsdenkens, geht seinen Ursprüngen in der Religion nach und untersucht seine strukturelle Nähe zum Antisemitismus. 23.10 Venedig und das Ghetto über die fünfhundertjährige Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Venedig Bis 0.05, ORF2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Die Gäste bei Heinz Sichrovsky sind Schauspieler und Kabarettist Michael Niavarani, Autor Franz Schuh, Schriftsteller Tom Saller sowie Autorin Ada Diagne. Bis 23.35, ORF3

0.15 OLDMAN

Die dunkelste Stunde (Darkest Hour, USA/GB 2017, Joe Wright) Einen Großauftritt liefert Gary Oldman als Winston Churchill in Joe Wrights Kriegshistoriendrama Die dunkelste Stunde über den Widerstand des Premiers gegen Hitler und die Appeasementpolitiker in den eigenen Reihen. Oldman erhielt den Oscar als bester Schauspieler für die Rolle als britischer Premier. Bis 2.10, ZDF

1.00 SEIDl

Import Export (Ö/F/D 2007, Ulrich Seidl) Olga (Ekateryna Rak) muss ihr Kind in ihrer Heimat Ukraine zurücklassen, um in Österreich unter ausbeuterischen Umständen zu arbeiten. Den jungen Österreicher Paul (Paul Hofmann) verschlägt es in die Ukraine, wo er mit dem Schwiegervater Spielautomaten installiert. Verstörende Studie über Menschen als Waren. Bis 3.15, ORF 1