Kein Weiter, kein Zurück. Tausende Menschen sitzen in der Grenzregion zwischen Belarus und Polen fest. Die Zustände sind erschreckend: In der Nacht hat es bereits Minusgrade, die Menschen hausen in Zelten und anderen provisorischen Unterkünften. Die polnische Regierung hat den Ausnahmezustand an der Grenze verhängt und lässt keine Journalisten und humanitären Organisationen in das Gebiet, dafür wurden hunderte Soldaten und Grenzschützer hinbeordert.

Die EU spricht von einer Erpressung durch den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko und wird weitere Sanktionen verhängen. Lukaschenko wird vorgeworfen, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen, etwa aus Iran, Irak Syrien oder Afghanistan.

Aber wie kann es sein, dass ein paar tausend Menschen die Union in derartige Aufruhr versetzen? Polen will bereits die Nato zur Hilfe rufen. Warum sprechen plötzlich EU-Politiker davon, dass Flüchtlinge als "Waffe" eingesetzt werden. Wie lässt sich der Konflikt lösen, und was ist die beste Antwort in Richtung des Diktators in Minsk?

Rund um diese Frage wird in der neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutiert. Mit dabei in der hochkarätigen Runde: Außenminister Michael Linhart (ÖVP) und Gerald Knaus, der als Erfinder des EU-Türkei-Migrationspaktes gilt. Ebenfalls zu Gast sind der Russland-Experte Gerhard Mangott und die Grünen-Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic, die vor kurzem erst selbst die Grenzregion besucht hat.

