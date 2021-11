Coronavirus

173 Postings

49 Tote auf Oberösterreichs Covid-Stationen seit Freitag, Salzburgs Landeskliniken droht völlige Überlastung

"Wir haben Platz auf Intensivstationen, weil Infizierte sterben", heißt es von Medizinern in Oberösterreich. In Salzburg haben sich Kliniken mit einer "Überlastungsanzeige" an Politik gewandt