"Wir haben Platz auf Intensivstationen, weil Infizierte sterben", heißt es von Medizinern in Oberösterreich. In Salzburg haben sich Kliniken mit einer "Überlastungsanzeige" an die Politik gewandt

Von den 93 Intensivpatientinnen und -patienten in Oberösterreich waren am Montag laut Gesundheitsholding 80 ungeimpft. Das sind 86 Prozent. Foto: APA / Helmut Fohringer

Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat Oberösterreich und Salzburg mit voller Wucht getroffen. Und noch ist kein Ende des Anstiegs der Neuinfektionszahlen in Sicht. Dabei ist die Situation in den Spitälern bereits jetzt prekär: 93 Personen, die mit Corona infiziert sind, benötigten am Montag in Oberösterreich ein Intensivbett. Das waren um vier mehr als am Freitag. Am Dienstag waren 97 Covid-Intensivbetten belegt. Der Anstieg fiel aber deutlich weniger stark aus als von Experten erwartet.

Von Entspannung kann jedoch keine Rede sein: Seit Freitag wurden alleine in vier Tagen 59 Todesfälle auf den Covid-Stationen in Oberösterreichs Spitälern verzeichnet. Der Großteil davon starb auf den Intensivstationen, wie Jutta Oberweger, Sprecherin der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, dem STANDARD bestätigt. Mediziner drücken die Sachlage hinter vorgehaltener Hand drastischer aus: "Wir haben Platz auf unseren Intensivstationen, weil Infizierte versterben." Die Todesfall-Rate in den Spitälern ist damit schon jetzt deutlich höher als in den vergangenen Corona-Wellen: Der bisherige Tageshöchstwert in Oberösterreich stammte vom Februar 2021 mit elf Covid-Todesopfern.

93 Intensivfälle am Montag, 80 davon waren ungeimpft

Von den 93 Intensivpatientinnen und -patienten am Montag waren laut der Gesundheitsholding 80 ungeimpft. Das sind 86 Prozent. Mit Stand Dienstag wurden 97 Covid-Intensivbetten benötigt, ein Plus von weiteren vier Intensivbetten.

Dazu kommt, dass auch auf den Covid-Normalstationen im Bundesland der Belag massiv steigt: Vor einem Monat waren 150 Normalbetten belegt, am Dienstag waren es mit 513 mehr als dreimal so viele. Auf den Normalstationen sind drei von vier Personen ungeimpft. Auch wenn die Betten großteils von Ungeimpften belegt werden: Aus der Gesundheitsholding heißt es auch, dass es vermehrt zu Impfdurchbrüchen kommt. Das treffe etwa bei multimorbiden Personen oder Patientinnen und Patienten mit schweren Vorerkrankungen zu.

Um Platz und Personal für die Versorgung von sehr pflegeaufwendigen Covid-Erkrankten freizuspielen, wurde das OP-Programm in Oberösterreich "massiv gedrosselt". Das hat auch signifikante Folgen für Erkrankte, die nicht mit Covid infiziert sind. So spüren auch – möglicherweise geimpfte – Herz- oder Krebskranke die Folgen der Corona-Pandemie, wenn ihre nicht akut lebensbedrohlichen Operationen abgesagt werden müssen.

Salzburger Landeskliniken droht völlige Überlastung

Seit Wochen wurde von Medizinern in Salzburg davor gewarnt, nun ist der Ernstfall eingetreten. Der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, Paul Sungler, hat an das Land Salzburg und an den Aufsichtsrat des Spitals eine Überlastungsanzeige geschickt. In dem dramatischen Hilferuf schreibt Sungler, in den Kliniken könne die Behandlung weiterer Patienten nach geltenden medizinischen Standards und Sorgfaltsmaßstäben bald nicht mehr garantiert werden. Es drohe eine Notstandssituation einzutreten, in der intensivmedizinische Triagierungen vorgenommen werden müssen.

"Wir appellieren daher dringend an die politisch Verantwortlichen, die erforderlichen Maßnahmen zur deutlichen Reduktion des Infektionsgeschehens zu setzen", heißt es in dem Schreiben, das dem STANDARD vorliegt. Im stationären Bereich befinde sich das Universitätsklinikum Salzburg auf der Eskalationsstufe 12. Das bedeute, dass im Non-Covid-Bereich derzeit 272 Betten fehlen, ab der nächsten Stufe "steht bisher kein ausreichendes ärztliches Personal zur Verfügung und kann somit die sach- und fachgerechte Behandlung und Betreuung aller Patienten nicht mehr gewährleistet werden".

Haftungsfrage für Ärzte



Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen rechnete zuletzt auch das Land Salzburg mit einem weiteren Anstieg der Covid-Patienten. Gesundheitsreferent Christian Stöckl bestätigte am Montagabend den "SN", dass er und Landeshauptmann Wilfried Haslauer (beide ÖVP) die Überlastungsanzeige bekommen haben. Sie sei formaljuristisch wichtig und richtig, weil es dabei auch um elementare Haftungsfragen der Ärzte und der Krankenanstalten gehe, wenn Patienten nicht mehr aufgenommen oder entsprechend den medizinischen Erfordernissen behandelt werden können.

Reha-Einrichtungen sollen geschlossen werden

Als Sofortmaßnahmen sollen nun etwa Reha-Einrichtungen geschlossen werden und vor allem mit Patienten aus Nicht-Covid-Bereichen belegt werden, die nicht mehr im Krankenhaus versorgt werden müssten, für die aber zum Beispiel Pflegebetten fehlen. Diese Patienten binden Ärzte und Pflegekräfte. Auch mit den Privatspitälern werde verhandelt, um Operationen zu übernehmen. Entlastung soll auch eine sogenannte Covid-Transferstation für Corona-Patienten bringen, die noch positiv sind, aber nicht mehr so umfassend gepflegt werden müssen.

Wie dramatisch die Lage ist, schilderte den "SN" ein Spitalsarzt. "Es herrscht jeden Tag ein menschenunwürdiger Streit, wessen Patient zuerst operiert werden könne. Der mit dem Tumor oder der mit dem kaputten Herz."

Grüne: "Es kann so nicht weitergehen"



In der Salzburger Politik rumort es bereits. Die Grünen haben schon in der Vorwoche strengere Maßnahmen gefordert, um die Spitäler zu entlasten. Landeshauptmannstellvertreter und Grünenchef Heinrich Schellhorn wollte Kontaktbeschränkungen für alle und Veranstaltungsverbote. Angesichts der Überlastungsanzeige heißt es von den Grünen: "Es kann so nicht weitergehen."

Auch die Opposition ist erzürnt: Die SPÖ forderte am Sonntag einen Sonderlandtag wegen dem "Corona-Versagen" und zieht auch einen U-Ausschuss in Erwägung. FPÖ-Chefin Marlene Svazek sagt, "Vor allem die Sparpolitik der ÖVP, hat uns an diesen Punkt gebracht." (David Krutzler, Stefanie Ruep, 16.11.2021)