Von den 93 Intensivpatientinnen und -patienten am Montag in Oberösterreich waren laut Gesundheitsholding 80 ungeimpft. Das sind 86 Prozent. Foto: APA / Helmut Fohringer

Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat Oberösterreich mit voller Wucht getroffen. Und noch ist kein Ende des Anstiegs der Neuinfektionszahlen in Sicht. Dabei ist die Situation in den Spitälern bereits jetzt prekär: 93 Personen, die mit Corona infiziert sind, benötigten am Montag in Oberösterreich ein Intensivbett. Das waren um vier mehr als am Freitag. Der Anstieg fiel aber deutlich weniger weniger stark aus als von Experten erwartet.

Von Entspannung kann jedoch keine Rede sein: Seit Freitag wurden 49 Todesfälle auf den Covid-Stationen in Oberösterreichs Spitälern verzeichnet. Der Großteil davon starb auf den Intensivstationen, wie Jutta Oberweger, Sprecherin der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, dem STANDARD bestätigt. Mediziner drücken die Sachlage hinter vorgehaltener Hand drastischer aus: "Wir haben Platz auf unseren Intensivstationen, weil Infizierte versterben." Die Todesfall-Rate in den Spitälern ist damit deutlich höher als in den vergangenen Corona-Wellen: Der bisherige Tageshöchstwert in Oberösterreich stammte vom Februar 2021 mit elf Covid-Todesopfern.

93 Intensivfälle am Montag, 80 davon waren ungeimpft

Von den 93 Intensivpatientinnen und -patienten am Montag waren laut der Gesundheitsholding 80 ungeimpft. Das sind 86 Prozent.

Dazu kommt, dass auch auf den Covid-Normalstationen im Bundesland der Belag massiv steigt: Vor einem Monat waren 150 Normalbetten belegt, mittlerweile sind es mit 477 mehr als dreimal so viele. Auf den Normalstationen sind drei von vier Personen ungeimpft (358 von 477 Covid-Fällen). Auch wenn die Betten großteils von Ungeimpften belegt werden: Aus der Gesundheitsholding heißt es auch, dass es vermehrt zu Impfdurchbrüchen kommt. Das treffe etwa bei multimorbiden Personen oder Patientinnen und Patienten mit schweren Vorerkrankungen zu.

Um Platz und Personal für die Versorgung von sehr pflegeaufwendigen Covid-Erkrankten freizuspielen, wurde das OP-Programm in Oberösterreich "massiv gedrosselt". Das hat auch signifikante Folgen für Erkrankte, die nicht mit Covid infiziert sind. So spüren auch – möglicherweise geimpfte – Herz- oder Krebskranke die Folgen der Corona-Pandemie, wenn ihre nicht akut lebensbedrohlichen Operationen abgesagt werden müssen. (David Krutzler, 16.11.2021)