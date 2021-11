Nur Suppe – 101 Rezepte zum Wohlfühlen und Genießen"



Shiitake-Käsesuppe aus dem Kochbuch "Nur Suppe – 101 Rezepte zum Wohlfühlen und Genießen". Foto: Callwey-Verlag / Hiroyasu Kawate

Eine schöne wärmende Suppe kann mit vielem versöhnen, sie ist das Wohlfühlessen schlechthin. Und Suppen gibt es auf der ganzen Welt, von klaren Knochen- oder Gemüsebrühen bis zu dicken Eintöpfen. Was internationale Spitzenköchinnen und -köche an Suppen kredenzen, zeigt der Prachtband "Nur Suppe" von Martin H. Lorenz. 101 Rezepte mit Kurzporträts und Tipps der Küchenprofis sind darin zu finden, unter anderem Topinambursuppe mit Chips, Wildgansmagen und -herz vom Werfener Rudi Obauer, Spitzkohl-Speck-Eintopf von Magnus Ek aus Stockholm oder auch Shiitake-Käsesuppe mit warmem Shiitake-Salat von Hiroyasu Kawate aus Tokio (Bild).

Martin H. Lorenz, "Nur Suppe – 101 Rezepte zum Wohlfühlen und Genießen". 41,10 Euro / 256 Seiten. Callwey-Verlag, München 2021 Foto: Callwey Verlag

---

"Mittelmeerküche"

Claudia Roden, "Mittelmeerküche". 30,80 Euro / 320 Seiten. Dorling Kindersley, München 2021 Foto: Dorling Kindersley

Die in Kairo geborene, seit den 1950er-Jahren in Großbritannien lebende Claudia Roden ist eine Legende unter den Kochbuchautorinnen. Ihr Werk Die jüdische Küche wurde mehrfach ausgezeichnet, und sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Kulinarik in den Regionen rund ums Mittelmeer. Auf Ähnlichkeiten – aber auch Unterschiede – der Küchen von Spanien und Frankreich bis zur Türkei oder zum Libanon verweist sie in ihrem neuen Werk "Mittelmeerküche". Für das Buch lud sie regelmäßig einige Gäste ein, verkostete mit ihnen Gerichte gemeinsam und wählte dann die Favoriten aus – von Bulgur-Pilaw bis Krebssalat. Nett sind auch die vielen kleinen ergänzenden Anekdoten bei den Rezepten.

---

"Simple & Clever Cooking"

Stevan Paul, "Simple & Clever Cooking". 30,– Euro / 228 Seiten. Brandstätter-Verlag, Wien 2021 Foto: Brandstätter Verlag

"Der einfachste Paul aller Zeiten" sei sein aktuellstes Buch "Simple & Clever Cooking", verspricht der Koch und Autor Stevan Paul. Und wirklich, die vegetarischen Rezepte sind einfach gehalten, sodass auch weniger Geübte nicht von ellenlangen Zutatenlisten abgeschreckt werden und trotzdem Schmackhaftes wie Fried Rice oder Cream-Curry auf den Tisch bringen können. Ergänzend gibt Paul Empfehlungen zu Küchenutensilien und -organisation. Grundrezepte samt möglichen Abwandlungen und schlaue Tricks zum Pimpen von Gerichten machen das Kochbuch zu einem heißen (Geschenk-)Tipp für jene, die in Zukunft lieber selbst zum Kochlöffel greifen möchten, als ein Fertiggericht aufzuwärmen.

---

Nadiyas Backwelt

Nadiya Hussain, "Nadiyas Backwelt". 24,90 Euro / 256 Seiten. Ars Vivendi, Cadolzburg 2021 Foto: Ars Vivendi

Nadiya Hussain ist Hobbybäckerin und vor allem in Großbritannien ein Star, seit sie 2015 die Fernsehshow The Great British Bakeoff gewann. Sie durfte gar eine Geburtstagstorte zum 90. Geburtstag von Queen Elizabeth II backen. Im BBC-Fernsehen ist sie auch als Moderatorin tätig – eine der Shows wird auf Netflix ausgestrahlt –, und es erschienen mehrere Kochbücher. Das neueste auf Deutsch trägt den Titel Nadiyas Backwelt. Die Rezepte darin reichen von süßen Kuchen, Keksen und Desserts wie selbstgemachten Überraschungseiern oder Schoko-Karamell-Flan bis zu Salzigem wie gefüllter Focaccia, Krapfen mit Hühnerfleischfülle oder Polenta-Auflauf.

---

One – A Greener Way to Cook"

Anna Jones, "One – A Greener Way to Cook". 24,70 Euro / 336 Seiten, Mosaik Verlag, München 2021 Foto: Mosaik Verlag

Aus dem Team von Jamie Oliver – der im Übrigen auch gerade wieder ein neues Buch veröffentlicht hat – stammt die Autorin Anna Jones, die sich auf vegetarische Küche spezialisiert hat. Sie rückt in ihrem neuen Buch One – A Greener Way to Cook das Klima in den Fokus. Sie achte im Vergleich zu früher noch mehr auf den ökologischen Fußabdruck der Zutaten, schreibt sie. Weitgereistes sollte eher als Luxus denn als tägliche Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Die vielseitigen und sehr schön fotografierten Gerichte im Buch sind danach sortiert, worin sie zubereitet werden, sei es Kochtopf, Pfanne oder Blech. Ein eigenes Kapitel ist der schnellen Küche gewidmet. (Petra Eder, RONDO, 19.11.2021)