Michael Hausenblas fragt die Opernsängerin Patricia Nolz, warum ihre Trinkflasche so wichtig ist

Patricia Nolz: "Die Flasche ist ein wichtiger Begleiter des Alltags." Foto: Nathan Murrell

"Eine Wasserflasche mag kein besonders spannendes Objekt sein. Wenn man sie aber den ganzen Tag in Griffweite hat, dann ist sie ganz offensichtlich ein wichtiger Begleiter des Alltags.

In meinem Beruf ist es extrem wichtig, viel Wasser zu trinken, um die Schleimhäute der Atemwege zu befeuchten und gesundzuhalten. Ich komme auf 3,5 Liter pro Tag, das sind fünf Flaschen pro Tag. Ich zähle genau mit. Hinzu kommen noch Kaffee und Tee. Wenn ich zu wenig trinke, spüre ich das gleich und bekomme Kopfschmerzen.

Ich habe diese Flasche schon sehr lange bei mir und halte sie in Ehren, weil ich es wichtig finde, in der heutigen Zeit auf Plastikflaschen zu verzichten und Müll so gut wie möglich zu vermeiden.

Ich trinke in Wien immer Leitungswasser – am liebsten übrigens lauwarm, weil ich das als angenehmer empfinde. Welches das Getränk bei meiner Henkersmahlzeit wäre? Ein guter Kaffee, wahrscheinlich ein Cappuccino. Alkohol schmeckt mir nicht." (Michael Hausenblas, RONDO, 23.11.2021)