Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

In Pose werfen

Designs der Modeschule Hetzendorf Foto: Irina Gavrich für Modeschule Hetzendorf

Augen offen halten! Die Designs der Modeschule Hetzendorf werden im November in mehreren Straßenbahnlinien in Wien unterwegs sein. In Szene gesetzt hat die Entwürfe der Schülerinnen und Schüler die Fotografin Irina Gavrich.

Die Entwürfe der Modeschule Hetzendorf werden in und auf den Linien D, 1, 6, 11, 18 und 71 zu sehen sein.





Schalensitz

Sessel von Minotti Foto: Hersteller

Aus der Familie "Belt" stammt auch dieser elegante Sessel. Rodolfo Dordoni hat ihn für Minotti entworfen. Preis auf Anfrage

www.minotti.com





Schlupfmütze

Mütze von Maiami Foto: Hersteller

Wer noch keine angesagte wärmende Schlupfmütze hat, kann sich ein Modell des Berliner Labels Maiami aus Kaschmir zulegen. 279 Euro

www.maiami.de





Kuschelpartner

Kissen von Uniqlo Foto: Hersteller

Die Zusammenarbeit von Uniqlo und dem Designer J. W. Anderson geht in die nächste Runde. Ab 3. Dezember gibt es neue Wintersachen! 24,90 Euro

www.uniqlo.com





Handarbeit

Tasche von Fendi Foto: Hersteller

Noch bis 28. November feiert Fendi in Rom im Palazzo della Civiltà Italiana mit der Schau "Hand in Hand" das italienische Handwerk. Ab 4.000 Euro

www.fendi.com





Duftkomposition

Herrenduft von Ralph Lauren "Ralph’s Club" Foto: Hersteller

Als kraftvoll und ultraelegant soll der neue Herrenduft von Ralph Lauren "Ralph’s Club" mit Lavendin, Muskatellersalbei und Zedernholz wirken. EdP, 100 ml, 101 Euro (RONDO, 22.11.2021)

www.ralphlauren.eu