Da kommt Freude auf. Edles Besteck, schimmernde Glasschalen und andere originelle Accessoires machen Appetit auf mehr gutes Design in der Küche

Iro von Schönbuch

Foto: Hersteller

Dekorative Schmuckstücke: Die renommierte Designerin Hanne Willmann aus Berlin bringt mit der Schalenserie Iro praktische, aber auch äußerst fesche Gebrauchsgegenstände auf den Tisch und ins Küchenregal. Jedes Set besteht aus zwei Schalen in unterschiedlichen Formen und wunderbar passenden Farben. Werden sie ineinandergestellt, entstehen durch die Überlagerung ihrer Flächen überraschende Effekte. Die Serie umfasst kleine und große Glasschalen in markanten Tönen wie Lavender mit Sunflower oder Pine Green und Beet Red. Die mundgeblasenen Iro-Schalen sind echte Unikate mit kleinen Lufteinschlüssen im Glas, die jedem Einzelstück seinen persönlichen Touch verleihen. Ab 249,90 pro Set

www.schoenbuch.com





Rivi Tray von Artek

Foto: Hersteller

Die französischen Design-Superstars Ronan und Erwan Bouroullec haben das handgezeichnete Rivi-Muster zunächst für Baumwollstoffe des bekannten Herstellers Artek aus Helsinki entworfen. Auf Deutsch bedeutet es einfach "Linie". Nun ziert der feine Dekor mit seinen leichten Unregelmäßigkeiten auch Tabletts in einer Vielzahl von Farben. Gefertigt wird der Entwurf des Brüderpaares aus laminiertem Sperrholz mit Papier. Rivi Tray gibt es in zwei Größen, nämlich 27 × 20 und 43 × 33 cm. So fesch können Tabletts sein. Ab 31 Euro

www.artek.fi





Evlan von Ligne Roset

Foto: Hersteller

Wenn man Evlan gerade nicht braucht, ist er ein echter Hinschauer, eine Art plattes Möbel-Mikado, wenn man so will. Stilisierte Gabeln, Löffel und Messer, die wie zufällig hingeworfen wirken, bilden die Grundfläche zum Abstellen heißer Töpfe, Pfannen oder Schüsseln. Der originelle Untersetzer aus hochglanzpoliertem oder schwarzem Aluminiumguss schont nicht nur die Tischfläche, sondern hat eben auch einen skulpturalen Charakter. Gestaltet wurde er vom französischen Designbüro Tous les Trois aus Lyon. Mit einem Maß von 21 × 32 cm ist der Evlan-Untersetzer selbst für größere Behältnisse aller Art gut geeignet. 77 Euro

www.ligne-roset.com/de





Silhouette von Eva Solo

Foto: Hersteller

Die tropffreie Silhouette-Isolierkanne von Eva Solo hat eine schwungvolle, aber unaufdringliche Form, auf der ein edler Verschluss aus Eichenholz ruht. Zudem verfügt sie über einen Stahleinsatz, der sie besonders robust macht. Deshalb kann man die Kanne, bitte aber nicht den Deckel, zum Reinigen in die Spülmaschine geben. Wenn man den Holzverschluss mit einem Tuch säubert und regelmäßig einölt, bleibt sein schöner Glanz auf Dauer erhalten. Silhouette macht nicht nur auf dem Frühstückstisch bella figura und hält ihren Inhalt stundenlang heiß. Besonders stilvoll in den Farbvarianten Cactus Green oder Rose Quartz. 99,95 Euro

www.evasolo.com





Normann Cutlery von Normann Copenhagen

Foto: Hersteller

Normann Cutlery liegt einwandfrei in der Hand und zeichnet sich durch eine sehr pure und ästhetische Linienführung mit mattem Edelstahl als Fertigungsmaterial aus. Ein Set besteht aus Messer, Gabel, Ess- und Teelöffel. Mit diesem klassischen Design rundet Normann Cutlery den Look eines gut gedeckten Tisches mit seinem leichten Swing ab. Beim Entwurf seiner Kollektion hatte der britische Industriedesigner Aaron Probyn ein archetypisches Besteck mit einer Silhouette vor Augen, die Männer wie Frauen gleichsam anspricht. Zu haben ist es entweder als Satz aus sechs gleichen Besteckteilen oder als Geschenkbox mit vier kompletten Bestecken. 16-teilige Gift-Box 95 Euro

www.normann-copenhagen.com

(Heike Edelmann, RONDO, 6.12.2021)