Beim Kauf einer neuen Kamera gibt es so einiges zu beachten. Immerhin können dafür, je nach Modell und Ausstattung, schon ein paar tausend Euro draufgehen. Sich vorab gut zu informieren und im Geschäft beraten zu lassen ist nicht unwesentlich. Auch die Überlegung, für welche Zwecke man die Kamera künftig einsetzen möchte, spielt eine Rolle. Neben dem Gehäuse steht dabei aber vor allem die Wahl des Objektivs im Fokus.

Mit welchem Objektiv fotografieren Sie am liebsten? Foto: Borislav Getty Images/iStockphoto

Denn wer gern fotografiert, weiß: Das Objektiv ist der Schlüssel zum guten Bild. Nicht verwunderlich also, dass der Preis einer Kamera stark davon abhängt. Doch nicht nur beim Kauf einer Kamera will weise gewählt werden. Denn zusätzlich zum Normalobjektiv, das oft inkludiert ist, gehören bei vielen zusätzlich ein Weitwinkel-, Makro- oder Teleobjektiv zur Ausstattung dazu. Diese wird im Laufe der Zeit gern erweitert. Je nachdem, für welche Zwecke und in welchen Situationen man häufig fotografiert, eignen sich dafür auch unterschiedliche Objektive. Neben Zoomobjektiven sind auch sogenannte Fest- oder Frixbrennweiten beliebt. Diese sind lichtstärker und werden oft in der Porträtfotografie verwendet. Manche arbeiten sogar ausschließlich mit diesen Objektiven.

Welche Objektive verwenden Sie gern?

Welche würden Sie empfehlen, von welchen eher abraten? Wie viele Objektive gehören zu Ihrer Ausstattung dazu? Tausche Sie sich im Forum aus! (mawa, 25.11.2021)