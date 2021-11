Damit will Apple an Abonnements mitverdienen. Das schadet App-Entwicklern, die sich über das Vorgehen des iPhone-Herstellers beschweren

Apple versucht derzeit, die Zulassung alternativer Zahlungsmittel im App Store zu verhindern. Foto: AFP / Chris Delmas

Apple bewirbt offenbar Apps anderer Anbieter bei Google, um das Geschäft mit dem eigenen App Store anzukurbeln. Allerdings sollen die Entwickler weder von der Suchmaschinenwerbung gewusst noch zugestimmt haben. Ihnen könnten Einnahmen in Millionenhöhe entgangen sein.

Unter anderem werden die erfolgreichen Dating-Apps Tinder und Bumble und der Streamingdienst HBO Max beworben, berichtet "Forbes". Die Anzeigen führen direkt in den App Store, beim Abschluss eines Abonnements sackt Apple im ersten Jahr automatisch 30 Prozent Provision ein. In den Folgejahren sind es 15 Prozent.

In Wirklichkeit Apple-Kunde

Eine erfolgreiche Registrierung koste den iPhone-Hersteller fünf bis zehn Dollar, der Gewinn könne leicht bei mehr als 50 Dollar liegen. "Der Kunde weiß nicht, dass 54 Dollar an Apple und nicht an den Entwickler gehen", sagte eine Quelle den Berichterstattern.

Ein weiteres Problem stellt dar, dass man nach Abschluss eines Abonnements in einer iOS-App in Wirklichkeit Apple-Kunde ist. Informationen gibt das Unternehmen an betroffene Apps kaum weiter, was Kundenservice und die Lösung etwaiger Probleme schwierig macht.

Teure, regelkonforme Werbung

Aber nicht nur das: Wollen Entwickler ihr eigenes Produkt bewerben, müssen sie gegen Apple auf eine Platzierung in der Google-Suche bieten. Das treibt den Preis in die Höhe, vor allem wenn man eine bessere Positionierung als Apple will.

Gegen die Werberichtlinien von Google verstößt das Vorgehen scheinbar nicht. Gegenüber "Forbes" sagte der Konzern, es sei nicht seine "Entscheidung, wer Werbung auf der Google-Webseite kauft". Die Werberichtlinien besagen zudem, dass Anzeigen unter Umständen auch die Marken anderer Unternehmen verwenden dürfen.

Alternative Zahlungsmittel

Apple versucht derzeit mit allen Kräften, keine alternative Zahlungsmöglichkeiten im eigenen App Store zulassen zu müssen. Mit diesen könnten Entwickler die hohen Gebühren umgehen. Am bekanntesten dürfte die Klage des Spielepublishers Epic Games sein.

Anfang November erhielt Apple zuletzt von einem US-Gericht die Anweisung, ab 9. Dezember externe Zahlungsmöglichkeiten für den App Store zuzulassen. Der iPhone-Hersteller kündigte bereits an, Berufung einlegen zu wollen. (red, 16.11.2021)