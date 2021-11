Die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze verschärft sich weiter. Foto: AFP / LEONID SHCHEGLOV

An der Grenze zwischen Belarus und Polen ist am Dienstag die Lage der tausenden Migranten eskaliert. Belarussische Staatsmedien zeigten in verschiedenen Videosequenzen, wie von polnischer Seite Wasserwerfer gegen die Migranten am Übergang Kuźnica-Brusgi eingesetzt wurden. Zu sehen waren durchnässte Menschen, darunter auch Journalisten, die vom Wasserstrahl getroffen wurden. Polens Verteidigungsministerium sprach von einem "Angriff der Migranten" an dem Grenzübergang.

Gewaltspirale dreht sich weiter

Das Ministerium veröffentlichte ebenfalls ein Video, in dem der Einsatz eines Wasserwerfers zu sehen war. Die Flüchtlinge seien sehr aggressiv und würden Steine auf Soldaten und Sicherheitskräfte werfen, schrieb das Ministerium am Dienstag auf Twitter. Sie seien zudem von der belarussischen Seite mit Knallgranaten ausgestattet worden.

In den belarussischen Aufnahmen war ebenfalls zu sehen, wie Migranten Steine auf die polnischen Sicherheitskräfte werfen. Laut polnischen Angaben wurde zur "Dämpfung der Aggression von Migranten" auch Tränengas eingesetzt. Unabhängige Journalisten sind auf der polnischen Seite der Grenze nicht vor Ort – Polen lässt in der Grenzregion derzeit keine Medienvertreter zu. Laut Regierungsangaben sind 20.000 polnische Sicherheitskräfte in dem Gebiet im Einsatz.

Weiterhin keine Lösung

Nach Darstellung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko befinden sich derzeit mehr als 2.000 Menschen in einem "Migrantenlager", die dort seit Tagen ausharren. In den veröffentlichten Videos waren auch weinende Kinder zu sehen. Lukaschenko kündigte nach seinem Telefonat mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel an, dass er ein weiteres Gespräch mit ihr erwarte. Auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der eine Vermittlung in dem Konflikt angeboten hatte, stehe ein Gespräch an, sagte Lukaschenko.



Viele Migranten stammen aus dem Irak. Die irakische Botschaft in Moskau teilte laut der Nachrichtenagentur Interfax mit, dass etwa 200 Menschen von Belarus nun in ihre Heimat zurückkehren wollten. Darunter seien Familien, Frauen und Kinder. Ein "Evakuierungsflug" aus Minsk werde für Donnerstag organisiert. (APA, 16.11.2021)