Ergänzend oder alternierend können Sie auch ein Staberl in die Ellenbeuge zwicken: Solange Sie das beim Laufen nicht verlieren, sind Sie ziemlich sicher ziemlich richtig unterwegs.

Und haben – abgesehen von der Kostenersparnis – einen gewaltigen Vorteil: Sie müssen nicht den ganzen Lauf über ein Plastikteil mitschleppen. Denn dass jemand durchgehend an der Handhaltung arbeiten will, ist vorstellbar – aber weltfremd: Auch in der "normalen" Laufschule macht das niemand so. Da rennt man zwischendurch (oder im Zuge oder am Rande des Lauf-Abcs mit einer Gruppe) halt zwischendurch mit Asterln. Und entsorgt sie ökologisch korrekt "on the run".