We Make Stories mit Tiktok-Kampagne "Bored in the House" ist "Best of Show" bei IAB-Bewerb

"Bored in the House": Wie man bei Magdas Hotel die – pandemiebedingte – Zeit ohne Gäste verbrachte. Foto: We Make Stories / Magdas Hotel

Wien – "Bored in the House" für Magdas Hotel von We Make Stories wurde am Mittwochabend von der Onlinemarketingorganisation IAB Österreich als beste Kampagne des Jahres ausgezeichnet. Die Tiktok-Kampagne griff die virale Online-Challenge "We are Bored" vom Beginn der Pandmie auf und zeigt mit einiger Ironie, wie sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Social-Business-Hotels die Zeit ohne Gäste vertreiben.

"Bored in the House" wurde Mittwochabend als "Best in Show" sowie Gold in den Kategorien "Beste Online-to-Offline-Kampagne", "Beste ROI-Kampagne" und "Beste Video-Ad" ausgezeichnet.

Die Agentur We Make Stories holte zudem Gold in der Kategorie "Beste B2B-Kampagne" mit UEG.

Gold gab es auch für die international beachtete Kampagne "#wetterberichtigung" von Ketchum Publico und Go & Try für Neue Deutsche Medienmacher*innen.

DMB. holte mit "#watchyourboobs" für Roche zweimal Gold in den Kategorien "Beste Corporate-Responsibility-Kampagne" und "Beste digitale Kampagne".

Als Nachwuchstalente des Jahres werden Lena Artes von Mediaplus (Kategorie "Media") und Paul Ballot von DMB. (Kategorie "Kreativ") ausgezeichnet. Sie werden Österreich bei der Young Creatives Competition beim Eurobest Festival of European Creativity auf Einladung der ORF-Enterprise vertreten.

IAB hat nach eigenen Angaben mehr als 200 Mitglieder aus den Bereichen Verlagshäuser und Medienunternehmen, Werbetreibende, Agenturen, technische Dienstleister und Start-ups. (red, 17.11.2021)