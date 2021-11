Als der Innsbrucker Flughafen Ende September für vier Wochen wegen Sanierungsarbeiten geschlossen wurde, konnten dort auch keine Ambulanzjets mit Spenderherzen für Patienten im Einzugsgebiet der Innsbrucker Uni-Klinik für Herzchirurgie eingeflogen werden. Dass Betroffene während dieser Zeit trotzdem ihr dringend benötigtes Organ rechtzeitig und in einem guten Zustand erhalten haben, ist Julia Dumfarth zu verdanken, einer jungen Ärztin aus Oberösterreich. Sie hat es geschafft, die Transportzeitspanne für Herzen mithilfe einer neuen Technik deutlich auszudehnen.

Dumfarth ist Oberärztin und Leiterin des Herztransplantationsprogramms an der Innsbrucker Uni-Klinik. Die 37-jährige Medizinerin stammt aus Gutau im Mühlviertel, besuchte im nahen Freistadt das Gymnasium und studierte anschließend Medizin in Wien. Nach ihrer Zeit als Assistenzärztin an der Medizinischen Universität Wien und einem Research Fellowship an der Yale School of Medicine forscht und arbeitet sie seit 2011 als Herzchirurgin in Innsbruck.

Julia Dumfarth ist Leiterin des Herztransplantationsprogramms an der Innsbrucker Universitätsklinik. Foto: Medizinische Universität Innsbruck

Gekühlt nur kurz transportfähig

Seit Christiaan Barnard am 3. Dezember 1967 in Kapstadt die weltweit erste erfolgreiche Herztransplantation am Menschen durchgeführt hat, ist die Verpflanzung der Blutpumpe für schwerkranke Patientinnen und Patienten die einzige langfristig lebensrettende Alternative. Auch wenn die Wartezeit im schlimmsten Fall Jahre beträgt – steht das ersehnte Spenderorgan endlich zur Verfügung, zählt jede Minute, denn das Herz ist ein empfindliches Organ: Maximal vier Stunden durften bisher zwischen Entnahme und Transplantation vergehen. Nur während dieser kurzen sogenannten Ischämiezeit bleibt ein gekühltes Spenderherz ohne Blut- und Sauerstoffversorgung schadlos.

Kann man allerdings das Herz während des Transports zum Empfänger warm halten, durchbluten und vor allem weiterschlagen lassen, verlängert sich seine Haltbarkeit um mehrere Stunden. Dumfarth ist genau das gelungen. Mit dem von ihr entwickelten System müssen Spenderherzen künftig nicht mehr gekühlt werden. Ihr Erfolg bedeutet im Grunde nichts weniger als eine "neue Zeitrechnung in der Herztransplantation", wie auch Michael Grimm, Klinikdirektor der Universitätsklinik für Herzchirurgie, meint.

Der erste Patient, dem ein mithilfe der neuen Technologie am Leben gehaltenes Herz eingesetzt wurde, kann übrigens schon bald in häusliche Pflege entlassen werden. (Thomas Bergmayr, 16.11.2021)