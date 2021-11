Die Ursache für den Brand in der Eichenstraße in Wien-Meidling ist noch unklar. Foto: APA / STADT WIEN / FEUERWEHR

Wien – Ein Brand auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Eichenstraße in Wien-Meidling hat am Dienstagabend auf ein angrenzendes Studierendenheim überzugehen gedroht. Mehr als eine Stunde kämpfte die Berufsfeuerwehr gegen die Flammen und verhinderten ein Ausbreiten der Feuersbrunst, berichteten die Einsatzkräfte am Mittwoch. Es gab keine Verletzten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims wurden während des Einsatzes von der Berufsrettung betreut.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, war noch unklar. Allerdings breiteten sich die Flammen rasch in der Holzkonstruktion einer Halle aus. Passanten bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Als diese eintraf, war das Gebäude bereits in Vollbrand. Von einer Drehleiter und vom Wasserwerfermonitor am Dach eines Tanklöschfahrzeugs aus wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. In der Folge wurden zwei weitere Löschleitungen in Betrieb genommen und auch Löschschaum eingesetzt. Die Halle wurde komplett zerstört.

Durch die Brandhitze und den Funkenflug wurden auch einige Fahrzeuge beschädigt, die auf dem Freigelände abgestellt waren. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen des Wiener Landeskriminalamts, die Eichenstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. (APA, 17.11.2021)