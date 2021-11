Tagesüberblick Coronavirus

25.169 Postings

Wien schließt weiteren Lockdown nicht mehr aus, Oberösterreich muss noch mehr Operationen absagen

Neuer Negativrekord: 14.416 Neuinfektionen österreichweit. Spital in Oberösterreich: "Leichen wegen Überfüllung am Gang abgestellt." Tirol will ab kommender Woche Kinder impfen. Die Corona-News des Tages