Punschen in der Brasserie Casino Zögernitz, Joseph Bistro wieder offen: Neues aus der Gastro-Szene

Outdoor-Advent in der Brasserie Casino Zögernitz

In der Brasserie Casino Zögernitz wird ab 19.11. gepunscht. Foto: Brasserie Zögernitz

Marco Simonis und Küchenchef Marian Link laden vom 19.11. bis 23.12. zum Punschmarkt im Garten der Brasserie Casino Zögernitz. Neben diversen Punschspezialitäten werden auch Klassiker der Brasserieküche wie Moules Frites oder Boeuf Bourguignon serviert. Weiters kann man eine Auswahl an Geschenken von Schokolade bis Geschenkkörben erwerben, ab 12.12. auch Christbäume aus dem Waldviertel.

Punschmarkt in der Brasserie Casino Zögernitz

19. November bis 23. Dezember, Do-So von 14-21 Uhr

Döblinger Hauptstraße 76, 1190 Wien

www.brasserie-zoegernitz.com

Taubensalon: Taubenkobel-Pop-Up in der Mannervilla

Alain Weissgerber und Barbara Eselböck in der Mannervilla. Foto: Maša Stanic

Im Vorjahr fiel das traditionelle, winterliche Pop-Up des burgenländischen Haubenlokals Taubenkobel in Wien dem Lockdown zum Opfer, heuer unternimmt man einen neuen Anlauf in der alten Mannervilla im 17. Bezirk. Das Haus wurde in den 1920er-Jahren von der Familie Manner gekauft und steht seit einigen Jahren leer. Vom 19.11. bis 22.12. werden von Barbara Eselböck und Alain Weissgerber Gäste bewirtet bzw. bekocht.

Taubensalon in der Mannervilla, Klampfelberggasse 2, 1170 Wien, jeweils ab 18.00

www.taubenkobel.at

Wiedereröffnung Joseph Bistro im 7. Bezirk

Sauerteigpizza von Joseph Brot. Foto: Joseph Brot

Seit einem Jahr war das Joseph Brot Bistro in der Kirchengasse geschlossen, seit wenigen Tages ist es wieder geöffnet. Die neue Frühstückskarte umfasst Klassiker wie Eggs Benedcit aber auch veganes Einkorn-Kokos-Porridge. Ab 12.00 Uhr gibt es Sauerteigpizza – auch als Take-Away.

Joseph Brot Bistro

Kirchengasse 3, 1070,

Di – Fr 8 -19 Uhr, Sa 8 – 18 Uhr, So & Feiertag: 8 – 13 Uhr

www.joseph.co.at

Und auch im Street-Food-Bereich tut sich was in Wien:

Im Servitenviertel – Porzellangasse 1/Ecke Berggasse, hat in einem ehemaligen Zeitungkiosk "Die Ausgabe" eröffnet. Zur Eröffnung gab es Menschenschlangen. Angestanden wurde unter anderem für Ganslburger, Gomasio-Karotten und Hagebuttenschaumrollen. (Do-Sa 12-22 Uhr, So 12-17 Uhr) ausgabe.wien

In der Wipplingerstraße gibt es ganz neu "Alles Wurscht", der sich keck "Wiens feinster Würstelstand nennt". Schließlich gibt es Beef Tartare, Trüffelpommes, Bio-Rindsgulasch und Prosecco – jedenfalls ab nächster Woche wieder, derzeit ist vorübergehend geschlossen.

Alles Wurscht

Börseplatz / Hermann-Gmeiner-Park, 1010 Wien

Mo-Sa 11-19 Uhr

(red, 19.11.2021)