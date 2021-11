Die ehemalige Journalistin Barbara van Melle ist Autorin, Unternehmerin und Leiterin von Slow Food Wien. In ihrem zweiten Leben hat sie sich dem Brot verschrieben. Ihr Buch "Der Duft von frischem Brot" wurde zum Bestseller, 2016 initiierte sie ein Brotfestival, heute bietet van Melle Backworkshops an. In der 23. Folge des STANDARD-Podcasts Feierabend redet die gebürtige Steirerin mit Anne Feldkamp über die Vollkorn-Bewegung, ihren ersten Biss in ein französisches Baguette und Trendgebäck wie Protein-Power-Brote. (red, 17.11.2021)

