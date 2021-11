Redeten gekonnt aneinander vorbei: Laura Ingraham und Raymond Arroyo. Foto: Fox News

Normalerweise sind Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham und ihre Gäste stets auf einer Wellenlänge. Sie arbeiten sich in der Sendung The Ingraham Angle an der Nachrichtenlage mit politischen Kommentaren ab, zielgerichtet für das konservativ-rechte Klientel. Das Thema vor kurzem: Impfungen und angeblich "woke" Fernsehinhalte, die vom Publikum nicht goutiert würden.

Um einen Vergleich zur Covid-Impfthematik zu ziehen, bezog sich der Autor und Journalist Raymond Arroyo im Gespräch mit Ingraham auf eine Folge der Netflix-Serie "You". In dieser erleidet das soziopathisch veranlagte Pärchen Love und Joe einen Schicksalsschlag, als ihr Baby mit einer Maserninfektion ins Spital muss, nachdem es sich bei einer ungeimpften Person angesteckt hat. Die Serie vermittelt dabei eine klare Botschaft pro Impfung. In weiterer Folge reagieren die geschockten Eltern allerdings mit Gewalt gegen Ungeimpfte.

Eine Netflix-Serie namens "You"



Doch Arroyo kam gar nicht erst dazu, den Plot der Folge zu erklären, wie der Regisseur Arlen Parsa auf Twitter dokumentiert. "I was watching an episode on 'You' where measles came up", was Verwirrung bei Ingraham auslöste. Die Serie oder zumindest die Folge schien ihr nicht bekannt zu sein, und dementsprechend ließe sich die Aussage ihres Kollegen auch mit "Ich habe eine Folge über dich gesehen, in der es um Masern ging" übersetzen.

"Warte, wann hab ich Masern erwähnt?", antwortet Ingraham – sie hat erst kürzlich vor dem angeblichen geistigen Verfall von US-Präsident Joe Biden gewarnt – irritiert. Nach erneutem Verweis von Arroyo auf "You" stellt sie zudem fest, nie eine Sendung über Masern gemacht, noch die Erkrankung selbst gehabt zu haben: "Worüber redest du, Raymond? Das ist doch dumm!"

"Es gibt eine Serie namens 'Laura Ingraham' auf Netflix?"

In dem bizarren Hin und Her dauert es eine Weile, ehe Arroyo dem Missverständnis auf die Spur kommt. "Es ist eine Serie namens 'You' auf Netflix!", entgegnet er frustriert der verärgerten Ingraham. Ihre entrüstete Replik: "Es gibt eine Serie namens 'Laura Ingraham' auf Netflix?" – "Egal, ich mache weiter mit [dem nächsten Thema], Adele, ich kann dir das nicht erklären", gibt Arroyo schließlich endgültig auf.

Die Szene sorgte freilich für einiges Amüsement in sozialen Netzwerken und spöttische Kommentare über die beiden Beteiligten. Einige wenige Nutzer diskutieren allerdings auch darüber, ob das Gespräch nicht vielleicht als humoristisches Segment geplant und dementsprechend eine Inszenierung war. Wir werden es wohl nie erfahren. (gpi, 17.11.2021)