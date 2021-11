Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, als die wahre Geschichte eines bizarren Zoodirektors eine Welt im Lockdown von der damals noch neuen Pandemie ablenkte. Und auch heute wissen noch die meisten, die die Doku-Serie einst durchsüchteten, wie man sich "theoretisch" am effektivsten einer ungeliebten Person entledigt: Im Idealfall mit Sardinenöl einreiben und hungrigen Tigern zum Fraß vorwerfen. Nun scheinen wir kollektiv eine Reise in die Vergangenheit angetreten zu haben – was die Pandemie betrifft ebenso wie fürs Patschenkinoprogramm. Denn "Tiger King" ist mit einer neuen Staffel zurück, um uns von unserer Corona-Trübsal abzulenken.

Willkommen zurück! Netflix

Doch das Serienangebot ist auch abseits von Tiger-True-Crime wie immer mehr als reichhaltig. Nach Pablo Escobar geht es nun in "Narcos" mit den Machenschaften des mexikanischen Guadalajara-Kartells weiter. Andere schwelgen lieber in der Serienvergangenheit und statten den alten "Sex and the City"-Staffeln einen Besuch ab, bevor im Dezember der Seriennachfolger "And just like that ..." herauskommt. Sich davon überzeugen, dass es immer noch schlimmer kommen kann, kann man hingegen mit einer Dosis Zombieapokalypse, beispielsweise in "The Walking Dead: World Beyond". Und wer gerade einfach nur beruhigendes, sanft dahinplätscherndes Serienprogramm verträgt, dem seien sämtliche "Downton Abbey"-Staffeln ans Herz gelegt.

Welche Serien sehen Sie zurzeit?

Welche hat Ihnen gefallen, welche hat Sie nicht überzeugt? Welche neuen Serien haben Sie getestet, welche alten wiederentdeckt? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 18.11.2021)