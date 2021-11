Hybride Veranstaltung im Bundeskriminalamt und via Videostream – Auftakt der "16 Tage gegen Gewalt" – Studie zu Frauenmorden in Österreich wird präsentiert

Wien – Expertinnen und Experten aus Polizei und Justiz, von Opferschutzeinrichtungen und aus der Wissenschaft nehmen am 23. November am zweiten Gewaltschutzgipfel teil. Frauenministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) initiieren das eintägige Forum im Bundeskriminalamt in Wien unter dem Motto "Gemeinsam gegen Gewalt" als Österreich-Auftakt der weltweiten "16 Tage gegen Gewalt" (25. November bis 10. Dezember), die jedes Jahr Gewalt gegen Frauen thematisieren.

Im Fokus der hybrid angesetzten Veranstaltung stehen die Arbeit mit den Tätern, Herausforderungen im Gewaltschutz und Forensik. Mit Spannung erwartet wird die angekündigte Präsentation zur Datenlage über Frauenmorde in Österreich in den vergangenen zehn Jahren.

Herausforderungen im Gewaltschutz

Zudem soll es Fachvorträge sowie zwei Podiumsdiskussionen zu weiteren wichtigen Themenbereichen geben: ein vorläufiges Resümee zu den sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen, erste Erfahrungen mit der verpflichtenden Gefährderberatung, die per 1. September eingeführt wurde, Herausforderungen im Gewaltschutz aus Sicht von Opferschutzeinrichtungen und Justiz sowie die Bedeutung der klinischen Forensik in Österreich und Einblicke in Erfahrungen aus Deutschland stehen am Programm.

"Die Veranstaltung wird hybrid stattfinden und via Videostream übertragen", teilte das Frauenministerium am Mittwoch mit. Mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet, an Ort und Stelle gilt die 2G-plus-Regel.

"Mit dem Gewaltschutzpaket im Umfang von 24,6 Millionen Euro hat die Bundesregierung noch vor dem Sommer die größte Gewaltschutzoffensive in Österreich seit Jahrzehnten gestartet. Zum Auftakt der weltweiten 16 Tage gegen Gewalt veranstalten wir bereits zum zweiten Mal einen Gewaltschutzgipfel, bei dem es um die Vernetzung der einzelnen Institutionen, um den Austausch mit internationalen Fachexperten und die ausführliche Auseinandersetzung mit aktuellen Themen im Gewaltschutz gehen soll", sagte Raab in einer Aussendung.

Beratungsstellen für Gewaltprävention dabei

"Der Gewaltschutz in Österreich ist keine statische Materie, sondern muss permanent weiterentwickelt werden", betonte Nehammer. Der Gipfel sei eine institutionalisierte Plattform für den Austausch von Behörden und NGOs. "Ich freue mich ganz besonders, dass heuer zum ersten Mal auch die Beratungsstellen für Gewaltprävention teilnehmen", so der Innenminister. Mit der Einführung der verpflichtenden Gewaltpräventionsberatung sei der Opferschutz ausgebaut worden. "Wichtig ist es vor allem, die Zivilcourage zu stärken und Nachbarn und Angehörige zu ermutigen, wenn sie Gewalt wahrnehmen, die Polizei zu verständigen." (APA, 17.11.2021)