Die Saison-Highlights: Zehn Bewerbe nach Beginn steigt die Vierschanzentournee, traditionell wie immer um den Jahreswechsel. Der Springer-Zirkus macht dieses Mal länger in Österreich Station, in Bischofshofen folgt nach dem Tournee-Finale ein Einzel und Teambewerb. Im Februar wird bei Olympia in Peking von bisher unbekannten Schanzen (Foto) gesprungen, danach findet im europäischen Norden die lukrative Raw-Air-Serie statt, ehe im März Riesen-Weiten erzielt werden: Nach der Skiflug-WM in Vikersund geht es in Oberstdorf und Planica ebenfalls von großen Bakken.