Re: Wasser für den Donbass, Die Welt steht still, Politik aktuell, Talk im Hangar 7, Eco, Stöckl – dazu die Radiotipps

"Batman Begins": Christian Bale als Maskenmann in Christopher Nolans düsterer Variante des Fledermaus-Epos – 20.15 Uhr auf Puls 4. Foto: Foto: Warner Bros / David James

19.40 REPORTAGE

Re: Wasser für den Donbass Kriegsalltag in der Ostukraine. Die Hauptwasserleitung von Nord nach Süd kreuzt an mehreren Stellen die Grenzlinie. Tausende Menschen in der Grenzregion sind ohne Wasser. Bis 20.15, Arte

20.15 WISSENSCHAFT

Schwarze Löcher – Ursprung unseres Lebens Schwarze Löcher dienten als "Elementen-Mixer": Ihre kosmischen Gasströme, die "Jets", schleuderten die Bausteine für komplexe organische Strukturen Lichtjahre weit ins All. 21.05 Scobel: Forschung und Fiktion:Bei Gert Scobel diskutieren Elisabeth André, sie forscht an der Universität Augsburg in Sachen künstlicher Intelligenz, Schriftsteller und Journalist Dietmar Dath (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und Hubert Zitt, er lehrt technische Informatik. Bis 22.00, 3sat

20.15 FLEDERMAUS

Batman Begins (USA 2005, Christopher Nolan) Wie aus dem Waisenknaben Bruce Wayne ein Superheld im Fledermauskostüm wurde, erzählt Christopher Nolan in düsteren Bildern ungewohnt realistisch. Erwartet man einen klassischen Action-Showdown, könnte man freilich enttäuscht werden. Bis 23.00, Puls 4

20.15 PANDEMIE

Die Welt steht still (D 2021, Anno Saul) Natalia Wörner kämpft als engagierte Ärztin und zweifache Mutter gegen eine heimtückische Krankheit. "Absolut unrealistisch", würden wir jetzt sagen. Wenn wir es nicht besser wüssten. Bis 21.50, ORF 2

20.15 DISKUSSION

Politik aktuell: Lockdown für Ungeimpfte? Reiner Reitsamer diskutiert mit Experten. Um 21.05 folgt die Runde der ChefredakteurInnen: ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom mit Christian Rainer (Profil), Petra Stuiber (DER STANDARD) und weiteren.

Bis 21.55, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Gipfel der Pandemie – Droht jetzt ein Lockdown für alle? Gäste bei Michael Fleischhacker: der Wiener Rechtsanwalt Alexander Scheer, Physiker Hanns-Christoph Nägerl, Publizistin Birgit Kelle, Klinikarzt Jörg Hutter und Glücksforscher Mathias Binswanger. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Mit Dieter Bornemann: Intensivstationen am Limit, Folgen des Lockdowns für Ungeimpfte und steigende Nervosität auf den Immobilienmärkten. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Barbara Stöckl spricht mit Manfred und Lizette Zöschg – er ist Kabarettist, sie Kaffeehausbesitzerin –, Thomas Spitzer, Sänger (Erste Allgemeine Verunsicherung EAV), Nina Kraft, Moderatorin, und Jakob Schubert, Sportkletterer. Bis 0.00, ORF 2

23.45FRITZ LANG

M – Eine Stadt sucht einen Mörder(D 1931, Fritz Lang) Fritz Langs M wird oft als das wichtigste Werk der deutschen Filmgeschichte bezeichnet. Nicht zu Unrecht. 2019 als Serie von David Schalko neu aufgearbeitet. Bis 1.35, RBB