Eigentlich sollte das Programm einen leisen Tod sterben. Mit Windows 11 feiert es ein Comeback in neuem Gewand

Microsoft verpasst dem Windows Media Player ein überfälliges Update. Foto: Microsoft

Der Windows Media Player ist ein Software-Urgestein im Microsoft-Universum. Seit vielen Jahren unverändert, fristete er als vorinstalliertes, aber nicht mehr aktiv weiterentwickeltes Programm ein trauriges Dasein. Vielmehr noch: Microsoft wollte den Player mit Windows 10 eigentlich auslaufen lassen und forcierte stattdessen die Apps Groove Music und Filme & TV. Nun kommt wieder alles anders. Mit Windows 11 feiert der Media Player seine Auferstehung.

Wiedergabe von Musik und Videos

Wie Microsoft in einem Blogbeitrag bekanntgegeben hat, wurde die App einem kompletten Redesign unterzogen und soll künftig das machen, was der Vorgänger immer gemacht hatte: Bibliothek und Player für Musik und Videos sein. Das hoffnungslos veraltete Design ist Geschichte und wurde an Windows 11 angepasst. Beim Abspielen von Musik werden Albumcover sowie zusätzliches Multimediamaterial von Bands und Künstlern angezeigt. Auch ein Miniatur-Player ist vorgesehen.

Das ist der neue Windows Media Player für Windows 11. Microsoft

Wann der neue Windows Media Player allen Usern zur Verfügung gestellt wird, steht noch nicht fest. Im Moment wird die Vorabversion im Developer-Kanal an die sogenannten Windows Insider verteilt. Microsoft lädt Tester ein, die neue und alte Version zu vergleichen und bekanntzugeben, welche bestehende Funktion in der neuen App noch realisiert werden soll. Das bedeutet, dass der alte Windows Media Player offenbar auch noch eine Zeitlang in Windows 11 genutzt werden kann. (red, 17.11.2021)