Klima

221 Postings

Hurrikangefahr im Mittelmeer: Sizilien bekommt Klimawandel zu spüren

Wie eine Warnung an die in Kürze beginnende Weltklimakonferenz in Glasgow sind die aktuellen Unwetter in Süditalien – diese sind laut Experten eine Folge der menschengemachten Überhitzung der Atmosphäre