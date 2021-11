Beachtlich, wie genau das Netz die Aktivitäten der Abgeordneten beobachtet. Foto: @AndersAlsSonst via Twitter

Da gingen die Wellen im Netz hoch, als ein Video der ÖVP-Abgeordneten Eva Maria Himmelbauer gepostet wurden, das sie im Nationalrat beim Einkleben eines Etiketts in den gelben Impfpass zeigt.

Selbst gemacht

"Vielleicht könnte mir die Volkspartei und Klubobmann Sebastian Kurz erklären, an welcher Impfpass-Bastelübung seine Abgeordneten teilnehmen?" Mit diesem Tweet provozierte der Kolumnist und ehemalige BZÖ-Politiker Gerald Grosz am Mittwoch etliche Reaktionen. Viele wunderten sich, warum die Abgeordnete selbst an ihrem Impfpass herumdoktern kann. Die Fingerbewegungen wurden sogar in Fotovergrößerungen von einigen Nutzern analysiert.

Viel Aufregung um nichts, antwortete Himmelbauer auf der Website des ÖVP-Parteimediums "Zur Sache". Sie habe sich am Mittwoch gegen die Grippe impfen lassen. Die zuständige Ärztin habe die Impfung selbstverständlich im elektronischen Impfpass eingetragen. "Zusätzlich hat sie mir, weil ich meinen gelben Impfpass nicht mithatte, den leeren Impfstoffbehälter mit der Chargennummer zum Einkleben gegeben, was ich dann auch gemacht habe", ließ sich Himmelbauer zitieren.

Tatsächlich ist die Mitgabe eines solchen Stickers nach einer Grippeimpfung nicht unüblich, wenn man den Impfpass beim Arzttermin vergessen hat. So gesehen war die initiale Provokation nicht mehr als das. Vielleicht sollte man dennoch beim nächsten Mal nicht vor laufender Kamera und "im Dienst" solche Dinge erledigen. Dann muss man sich auch seltener öffentlich rechtfertigen. (red, 18.11.2021)