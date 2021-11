Laut "ZiB 1" soll ein Apotheker in Landeck falsche Impfzertifikate ausgestellt haben. Die Vorwürfe gehen auf einen Mann zurück, der mittlerweile auf der Intensivstation liegt

Ein Mann, der in Tirol auf der Intensivstation liegt, soll ein gefälschtes Impfzertifikat besitzen. Foto: imago stock&people

Innsbruck – Auf der Intensivstation des Krankenhauses Hall in Tirol liegt ein Patient, der angibt, geimpft zu sein, dessen entsprechender Impfeintrag im elektronischen Gesundheitsakt (Elga) jedoch gefälscht sein soll. Das berichtete die "ZiB 1" am Mittwochabend. Das mutmaßlich gefälschte Zertifikat soll laut dem ORF-Bericht aus einer Apotheke in Landeck stammen, wo "mehrere Dutzend Personen" ein solches Zertifikat erhalten hätten, ohne geimpft worden zu sein.

"ZiB 1"-Bericht zu den Vorwürfen gegen einen Tiroler Apotheker. ORF

Die Tirol Kliniken selbst sagen zu dem Fall: "Wir haben auf der Intensivstation im Landeskrankenhaus Hall einen Covid-Patienten, der angibt, dass es im Tiroler Oberland bei der Durchführung, Dokumentation oder Zertifizierung von Covid-Impfungen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Da der Anschein besteht, dass dies in mehreren Fällen vorgekommen sein könnte, haben wir uns wegen einer möglichen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit entschlossen, eine Mitteilung an die Gesundheits- und Ermittlungsbehörden zu richten." Dass es sich beim Zertifikat des Mannes um eine Fälschung handle, wird nicht bestätigt.

Apotheker weist Vorwürfe zurück

Der im Bericht genannte Apotheker Martin H. aus Landeck bestätigt im Gespräch mit dem STANDARD, dass er Anfang Oktober und dann noch einmal Anfang November eine Impfaktion für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Angehörige durchgeführt habe. Geimpft habe eine Ärztin aus Landeck. Er sei "unzufrieden" mit dem zu niedrigen Impfstatus unter seinen Angestellten gewesen und habe deshalb diese Impfaktion durchgeführt. Rund 60 bis 70 Personen hätten das Angebot wahrgenommen, sagt der Apotheker.

Zu Unregelmäßigkeiten oder gar Fälschungen von Zertifikaten sei es dabei nicht gekommen, versichert der Apotheker. Zudem verweist er darauf, als Apotheker gar keine Möglichkeit zu haben, solche Einträge im Elga zu fälschen. Die Ärztin, die die Impfungen durchgeführt haben soll, war noch nicht für eine Stellungnahme erreichbar. (Steffen Arora, 18.11.2021)