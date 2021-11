In dieser Galerie: 2 Bilder Der harte Lockdown in Salzburg und Oberösterreich wird die Straßen wie hier in der Getreidegasse wieder leerfegen. Foto: APA / Barbara Gindl Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) spricht am Donnerstagnachmittag noch mit medizinischen Experten des Landes. Foto: APA / Fotokerschi.at / Kerschbaummayr

Mit heftigen Debatten über das oberösterreichische Corona-Management war zu rechnen, doch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) servierte bei der Sitzung des oberösterreichischen Landtags am Donnerstagvormittag den Abgeordneten eine handfeste Überraschung: Man habe nicht "viel Spielraum", und er sei für bundesweite Maßnahmen. Sollte jedoch kein einheitliches Vorgehen der Bundesregierung gemeinsam mit allen Ländern gelingen, "das deutlich über das derzeit in Oberösterreich geltende Schutzniveau reicht", werde man im Bundesland selbst weitere Schritte setzen, "um die medizinische Versorgung in den Spitälern zu stabilisieren und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Spitälern vor Überlastung zu schützen".

Das heißt konkret: Lockdown ab Montag für "mehrere Wochen", sagte Stelzer. Das sei eine drastische Maßnahme, aber notwendig, damit die Spitäler ihren Aufgaben nachkommen können.

Stelzer will sich bei der Landeshauptleutekonferenz am Freitag aber auch "für ein bundesweit einheitliches und hartes Vorgehen" starkmachen, teilte er am Donnerstag mit. Für Donnerstagnachmittag hat er das medizinische Expertenboard des Landes zu Beratungen über die weiteren Schritte einberufen. "Obwohl wir in Oberösterreich bereits mehrmals zusätzliche Verschärfungen vorgenommen haben, ist die Corona-Lage noch immer sehr dramatisch", so Stelzer.

Auch in Salzburg hat das Land den Lockdown für alle bereits per Presseaussendung verkündet. Dieser werde für die gesamte Bevölkerung und für alle Bereiche gelten. "Wir haben heute erneut eine enorme Zahlenentwicklung. Wir sehen keine Alternative zu einem Lockdown mit Beginn nächster Woche mehr", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Ob dieser am Montag oder am Dienstag beginne, sei so wie viele weitere Details noch in enger Abstimmung mit Oberösterreich zu klären. Die Dauer der Maßnahme werde noch mit Experten berechnet.

"Die aktuelle Situation erfordert diesen Schritt", erklärte Haslauer. "Ich habe darum gekämpft, dass wir nicht in einen Lockdown gehen. Bei diesen Zahlen ist aber eine Überlastung der Krankenanstalten absehbar." Die zuletzt gesetzten Maßnahmen von Bund und Land Salzburg würden nicht so schnell greifen, wie man sich erhofft habe. "Wir brauchen auch Zeit, dass die gut laufenden Impfungen ihre Wirkung entfalten." Auch einen Lockdown für Schulen schließt Haslauer nicht aus. Der Zeitpunkt werde noch bekanntgegeben. Im Lauf des Nachmittags will der Salzburger Landeshauptmann in einer Pressekonferenz über weitere Details informieren.

Hochrisiko-Krebspatienten müssen auf OPs warten

Die Lage in den Spitälern hat sich in den letzten Tagen immer weiter zugespitzt. In Salzburg ist nun der Ernstfall eingetreten. Eine harte Triage stehe nicht mehr bevor, sondern sei bereits gelebte Realität, bestätigt der ärztliche Leiter der Barmherzigen Brüder, Friedrich Hoppichler, dem STANDARD einen Bericht der "Salzburger Nachrichten". "Ab jetzt können gewisse Operationen von Karzinompatienten nicht mehr zeitgerecht durchgeführt werden", sagt Hoppichler. Die Bettensituation sei aufgrund der Kapazitäten, die für Covid-Patienten benötigt werden, so angespannt, dass keine Intensivbetten mehr frei seien und Personal fehle. Der Geschäftsführer des Spitals, Arno Buchacher, habe das in einer schriftlichen Anzeige an Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP) gemeldet.

Laut Ages-Dashboard waren in Salzburg am Mittwoch nur noch neun Intensivbetten frei. Das entspricht einer Auslastung von 93 Prozent. 32 Covid-Patienten müssen derzeit auf Intensivstationen behandelt werden. Das ist in Salzburg der Höchststand seit Beginn der Pandemie.

Strengere Maßnahmen in Wien

In Wien ist die Situation derzeit noch entspannter als im Westen. Am Donnerstag wurden trotzdem 1.980 Neuinfektionen gemeldet. 326 Menschen, 73 mehr als am Vortag, mussten aufgrund einer Covid-Infektion behandelt werden. 101 Personen lagen mit Corona auf einer Intensivstation. Insgesamt 19 Personen, das sind etwa fünf Prozent, die in einem Wiener Spital wegen einer Corona-Infektion behandelt werden, gelten als Gastpatientinnen oder Gastpatienten – sprich: Sie kommen aus einem anderen Bundesland. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will jedoch, "solange es möglich ist", auch "solidarisch bleiben" und Patientinnen und Patienten, die nicht aus Wien kommen, aufnehmen, wie er im STANDARD-Interview betonte.

Am Freitag treten in Wien strengere Maßnahmen in Kraft. So wird in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen ab 25 Personen eine 2G-plus-Regel vorgeschrieben. Das heißt: In die Clubs dürfen nur noch Personen, die geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen negativen PCR-Test vorweisen können. Mit den strengeren Regeln will man in der Hauptstadt eigentlich durch den Winter kommen. Weitere Verschärfungen schließt aber auch Ludwig nicht aus. "Prinzipiell kann man in der jetzigen Phase der Pandemie überhaupt nichts ausschließen", sagte Ludwig. "Das werden wir am Freitag bei der Landeshauptleutekonferenz besprechen müssen. Man muss Maßnahmen setzen, bevor man in die Situation kommt, wo auch das Setzen von radikalen Maßnahmen zu spät kommt." (Markus Rohrhofer, Stefanie Ruep, Oona Kroisleitner, APA, 18.11.2021)