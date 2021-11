In den vergangenen Wochen hat die Pandemie wahrlich kein gutes Licht auf Österreich geworfen. Täglich erfährt man von neuen Höchstwerten bei den Infektionszahlen, die Zahl der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen nimmt drastisch zu, ebenso die Covid-Todesfälle. Die 2G-Regel und schließlich der Lockdown für Ungeimpfte waren ein erster Versuch, das rasante Infektionsgeschehen einzudämmen. Laut Expertinnen und Experten hätte man aber schon längst striktere Maßnahmen setzen müssen, um die vierte Welle zu brechen – sie plädieren für einen Lockdown für die gesamte Bevölkerung. In Oberösterreich und Salzburg, den am stärksten betroffenen Bundesländern, wird dies nun ab kommender Woche umgesetzt, das kündigte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag an. Er will sich bei der Landeshauptleutekonferenz am Freitag aber auch "für ein bundesweit einheitliches und hartes Vorgehen" starkmachen.

Was spricht für, was gegen einen Lockdown für alle?

Welche Alternativen gäbe es angesichts der aktuellen Situation? Wie stehen Sie als Oberösterreicherin oder Oberösterreicher, Salzburgerin oder Salzburger zur Entscheidung, die kommenden Wochen im Lockdown zu sein? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 18.11.2021)