Das Cover der Donnerstagausgabe der Salzburger "Krone". Foto: Kronen Zeitung

Wien/Salzburg – Mit einem drastischen Cover nimmt die Salzburg-Ausgabe der "Kronen Zeitung" am Donnerstag Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ins Visier. "Schauen Sie ganz genau hin, Herr Haslauer", heißt es auf der Titelseite. Zu sehen ist ein Patient, der auf der Intensivstation liegt.

Die Salzburger "Krone" schießt sich bereits seit längerer Zeit auf Haslauer ein. Sie wirft ihm einen zu lockeren Umgang mit Corona vor, obwohl die Lage in Salzburgs Spitälern immer dramatischer werde.

In seinem Kommentar schreibt Claus Pandi, Chefredakteur der Salzburger "Krone": "Vergessen Sie doch bitte kurz Ihren Stolz, Herr Landeshauptmann, denken Sie an das Leid der Familien, Herr Landeshauptmann." Und: "Bei allem Verständnis für Ihre Sorgen um die Zukunft der ÖVP, vergessen Sie bitte den Kummer um Ihren politischen Ziehsohn Sebastian Kurz, Herr Landeshauptmann. Wir haben jetzt wirklich andere Sorgen. Es geht nicht um den Erinnerungskult um den Ex-Kanzler, es geht jetzt um die Existenzen vieler Menschen in Salzburg. Warten Sie nicht darauf, was die zerstrittene Regierung in Wien macht, machen Sie das Richtige für Salzburg, Herr Haslauer." (red, 18.11.2021)