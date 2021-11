Die deutsche Grünen-Chefin Annalena Baerbock bei der Buchpräsentation am 17. Juni 2021. Foto: ANNEGRET HILSE

Das wegen Plagiatsvorwürfen in die Kritik geratene Buch der deutschen Grünen-Chefin Annalena Baerbock wird nicht mehr verkauft. Das habe Baerbock selbst entschieden, teilten die Ullstein-Buchverlage am Donnerstag mit. Eigentlich hatte Baerbock angekündigt, ihr Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" zu überarbeiten. Noch Mitte August teilte eine Verlagssprecherin auf Anfrage mit, Baerbock arbeite an der Ergänzung von Quellenangaben.

Keine Überarbeitung

"Der Wahlkampf und die nachfolgenden Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen haben nicht den Raum für die notwendigen Ergänzungsarbeiten gelassen", erklärte Baerbock nun in über den Verlag verbreiteten Zitaten. "Es ist absehbar, dass sich dies in den kommenden Monaten nicht ändern wird." Das Buch werde nicht mehr gedruckt, im Handel befindliche Exemplare nicht mehr verkauft, und auch das E-Book sei ab sofort nicht mehr verfügbar, sagte eine Verlagssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Baerbocks Buch war am 21. Juni veröffentlicht worden. Bald darauf machte der österreichische Medienwissenschafter Stefan Weber auf mehrere Stellen aufmerksam, an denen sich auffallende sprachliche Ähnlichkeiten zu anderen Werken finden.

Baerbock gestand Fehler ein

Sowohl Baerbock als auch ihre Partei und der Verlag verteidigten das Buch zunächst. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sprach in einer ersten Reaktion sogar von "Rufmord". Den Vorwurf der Urheberrechtsverletzung wiesen sowohl die Grünen als auch der Ullstein-Verlag zurück. In dem Buch gibt es keine Fußnoten und auch kein Quellenverzeichnis am Ende. Der Verlag erklärte im Juli, dass es aber Quellenangaben im Text gebe, die nun für mögliche weitere Auflagen ergänzt würden.

Mitte August hatte Baerbock im ARD-Sommerinterview gesagt, ihr nächstes Werk solle eine Überarbeitung des kritisierten Buchs sein: "Das nächste Buch ist die Überarbeitung des diesigen Buchs, weil ich dabei Fehler gemacht habe."

Am Donnerstag ließ sich Baerbock vom Verlag mit den Worten zitieren: "Wie in dem Buch deutlich gemacht, braucht unser Land eine Modernisierung für eine gute Zukunft. Dafür möchte ich in den nächsten Jahren das mir Mögliche beitragen." (APA, 18.11.2021)