Selbstvertrauen. Foto: AFP/VINCENT

Die freien Tage sind genau so wichtig wie die arbeitsreichen. Das hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton vor dem Katar-Rennen unter ein Video bei Instagram geschrieben. Auf einem elektrisch angetriebenen Surfbrett suchte der Mercedes-Superstar in dieser Woche Entspannung, ehe es zum nächsten Schlagabtausch im hitzigen Titelduell mit WM-Spitzenreiter Max Verstappen kommt. Hamilton scheint vor dem Wüstenrennen am Sonntag psychologisch im Vorteil – trotz Rückstands.

Grund dafür ist sein beeindruckender Sieg am vergangenen Wochenende in Brasilien. Über dieses Rennen werde man "zu Recht noch viele Jahre sprechen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Der 36 Jahre alte Hamilton ließ sich von nichts und niemand aufhalten. Nicht vom verbissen kämpfenden Verstappen, nicht von einer Disqualifikation und einer Strafversetzung. Er holte seinen 101. Grand-Prix-Sieg und schloss bis auf 14 Punkte zu dem zwölf Jahre jüngeren Verstappen auf.

Protest

Hinterher legte Mercedes noch Protest gegen eine Entscheidung der Rennkommissare zugunsten von Verstappen ein. Wie oder ob dem Vorfall um ein hartes Rennmanöver weiter nachgegangen wird, sollte sich bei einer Anhörung beider beteiligter Rennställe am (heutigen) Donnerstag entscheiden.

Was Verstappens Red-Bull-Team im Saisonfinale aber unabhängig davon besonders Sorgen bereitet: Auf den Geraden ist Hamilton nach einem Motorenwechsel wieder enorm schnell. Mit diesem Aufschwung hatte kaum noch jemand gerechnet. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sprach schon davon, dass den Silberpfeilen beim Antrieb ein "Meisterwerk gelungen sei", sagte er dem Fachmagazin "Auto, Motor und Sport" und zeigte sich beeindruckt, "so eine Rakete im entscheidenden Teil der Meisterschaft herbeizuzaubern". Ob das nur am neuen Motor oder auch an einem modifizierten Heckflügel liegt ist noch unklar.

Trendwende

Fakt ist aber: Nachdem Hamilton schon abgeschrieben wurde, weil Verstappen ihm Woche für Woche Punkte abnahm, ist dieser Trend nun gestoppt. Der Routinier hat den Vorteil jahrelanger Erfahrung im Kampf um den Titel, während das für seinen niederländischen Widersacher alles neu ist. In den vergangenen vier Jahren war Hamilton allerdings spätestens drei Rennen vor Schluss Champion. Letztmals richtig gefordert wurde er 2016, als bis zum finalen Grand Prix alles offen war. Am Ende unterlag er seinem Teamkollegen Nico Rosberg. Es war das einzige Mal seit 2014, dass er nicht Weltmeister wurde.

Nun stehen zwei für die Formel 1 ganz neue Strecken in Doha und in zwei Wochen im saudi-arabischen Dschidda an, ehe es zum Saisonfinale nach Abu Dhabi geht. Und auch wenn Hamilton über mehr Routine verfügt, gibt es keinen Grund, Verstappen abzuschreiben. Die Spitzenposition hat er sich mit neun Rennsiegen in 19 WM-Läufen verdient, während Hamilton nur sechs Mal gewonnen hat. "Wir haben noch drei Rennen vor uns, also geht es darum, zu pushen und als Team alles zu tun, um die Leistung auf der Strecke zu maximieren", sagte Verstappen.

Hamilton hat aber sicher eine Chance, die Leistungen von Verstappen doch zu beeinflussen. Denn Psycho-Spielchen sind dem Altmeister nicht fremd. Zuletzt machte er auch in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" eine Andeutung. Demnach gebe es etwas, was viele seiner Gegner gemeinsam hätten: "Sie waren alle geistig verletzlich. Und das ist eine interessante Beobachtung, wie ich finde." (APA, 18.11.2021)

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen):

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 332,5

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 318,5

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 203

4. Sergio Perez (MEX) Red Bull 178

5. Lando Norris (GBR) McLaren 151

6. Charles Leclerc (MON) Ferrari 148

7. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 139,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 105

9. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 92

10. Fernando Alonso (ESP) Alpine 62

11. Esteban Ocon (FRA) Alpine 50

12. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 42

13. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 26

14. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 20

15. George Russell (GBR) Williams 16

16. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 10

17. Nicholas Latifi (CAN) Williams 7

18. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1

Stand Konstrukteurs-WM (nach 19 von 22 Rennen):

1. Mercedes 521,5

2. Red Bull 510,5

3. Ferrari 287,5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11