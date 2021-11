Der Marktanteil betrug 36 Prozent. Über sechs Millionen sahen den Film in Deutschland in der ARD

Adele Neuhauser überzeugt das Publikum in "Faltenfrei". Foto: ORF/BR

Wien Die Komödie "Faltenfrei" hat dem ORF glatt ein Millionenpublikum beschert. Im Schnitt 1,1 Mio. Menschen verfolgten am Mittwochabend in ORF 2, wie Adele Neuhauser eine egozentrische Star-Autorin und Beauty-Ikone verkörperte. Der Marktanteil betrug für den vom ORF und dem Bayerischen Rundfunk koproduzierten Film 36 Prozent, wie das größte Medienhaus des Landes in einer Aussendung mitteilte.

Mit 20 Prozent Marktanteil und im Schnitt 6,1 Mio. Zuseherinnen und Zusehern fand "Faltenfrei" auch in Deutschland sein Publikum. Die Komödie wurde zeitgleich mit dem ORF in der ARD ausgestrahlt. (APA, 18.11.2021)