Wie man das Konzert besuchen wird können, erfährt man im Spiel. Foto: Niantic/Pokémon/Nintendo/Game Freak

Die Idee, dass ein Künstler in einem Videospiel ein Konzert spielt, ist nicht neu. Der Name Ed Sheeran in Kombination mit der Marke Pokémon ist aber tatsächlich ein Popkultur-technischer Höhepunkt 2021.

Perfect

Die Charts der letzten Jahre wurden von nur wenigen Künstlern so dominiert wie von Ed Sheeran. Gut, dass ein so populärer Musiker abseits von seiner Karriere und gelegentlichen TV-Auftritten auch noch Zeit hat, großer Pokémon-Fan zu sein. So heißt es zumindest in der Presseaussendung von "Pokémon Go"-Entwickler Niantic. Das soll auch der Grund sein, warum am 22. November ein vorab aufgezeichnetes Konzert von Sheeran exklusiv im Spiel gezeigt werden soll.

Hintergrund für das Konzert, bei dem auch ältere Hits wie "Perfect", "Bad Habits", "Overpass Graffiti" oder "Thinking Out Loud" gespielt werden, ist Sheerans kürzlich veröffentlichtes Album "Equals", welches im STANDARD bereits rezensiert wurde.

Das Video wird nur acht Tage lang verfügbar sein, vom 22. November (20 Uhr) bis zum 30. November (22 Uhr). Die Spieler werden über Nachrichten im Spiel informiert, wie sie das Video in "Pokémon Go" ansehen können. Als Teil des Events wird Ed Sheerans Lieblings-Pokémon Schiggy im Spiel mit seinen charakteristischen Farben erscheinen.

Spieler können außerdem einen speziellen Code einlösen, um einen exklusiven Avatar-Gegenstand in "Pokémon Go" zu erhalten. Der spezielle Code lautet 4SQS6N359Y7NPCUW und kann auf dieser Seite eingelöst werden. (red, 18.11.2021)