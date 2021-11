Alibaba blickt verhalten in die Zukunft Foto: TINGSHU WANG / REUTERS

Der ins Visier der chinesischen Regierung geratene chinesische Amazon-Rivale Alibaba erwartet ein Abflauen seiner in der Vergangenheit hohen Wachstumsraten. Der Vorstand kündigte für 2022 ein Umsatzplus von 20 bis 23 Prozent an – das wäre das schwächste Wachstum seit dem Börsendebüt in New York im Jahr 2014. Im abgelaufenen Quartal stiegen die Erlöse um 29 Prozent auf 200,7 Mrd. Yuan (27,8 Mrd. Euro), die niedrigste Wachstumsrate seit sechs Quartalen.

Fokus

Der Gewinn je Aktie verfehlte mit 11,20 Yuan die Markterwartungen von 12,36 Yuan. Alibaba und andere Technologiefirmen stehen seit Monaten im Fokus der chinesischen Regierung, die in den vergangenen Monaten beinahe täglich die Vorschriften für sämtliche Branchen verschärfte. Ihr Ziel ist, nach Jahren des rasanten Wachstums die Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft zu verstärken. (APA, 18.11.2021)