Lainie Fuchs vom First Vienna FC und Torfrau Mariella El Sherif von Sturm stehen im Aufgebot für die Spiele in England und Luxemburg

Neue Gesichter für Teamchefin Irene Fuhrmann. Foto: APA/HANS PUNZ

Teamchefin Irene Fuhrmann hat für die WM-Qualifikationsspiele des Fußball-Nationalteams der Frauen mit Lainie Fuchs vom First Vienna FC und Torfrau Mariella El Sherif von Sturm Graz zwei Debütantinnen nominiert. Mit Sand-Legionärin Lena Triendl ist der Kader für die Partien in England am 27. November und in Luxemburg drei Tage später komplett. Angeführt wird das Aufgebot von arrivierten Spielerinnen wie Carina Wenninger, Sarah Puntigam, Sarah Zadrazil und Nicole Billa.

Die Österreicherinnen bereiten sich ab Montag in Bad Tatzmannsdorf auf die Spiele vor. Gegen den Weltranglisten-Achten England wird in Sunderland (13.30 Uhr/live ORF 1) gespielt, danach geht es weiter ins Großherzogtum. Die ÖFB-Auswahl liegt in der Quali-Gruppe nach vier Spielen auf Platz zwei hinter den favorisierten Engländerinnen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland. Der Zweite darf in einem Play-off auf einen WM-Platz hoffen. (APA, 18.11.2021)