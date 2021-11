Die pandemische Entwicklung der vergangenen Monate, geschuldet auch der Yolo-Politik mancher Bundesländer, hat es unausweichlich gemacht. In Teilen von Österreich gibt es wieder einen Lockdown. Strengere Ausgangsregelungen, Homeoffice und Social Distancing sollen verhindern, dass die Intensivstationen über ihre Kapazitätsgrenzen kommen.

Das bedeutet auch, dass man Freunde nun wieder öfter auf digitalem Wege treffen wird und sich Videospiele als Unterhaltung wieder stärker anbieten. Da helfen wir natürlich gerne aus und haben eine (natürlich nicht vollständige) Liste an Games aus verschiedenen Genres zusammengestellt, die sich – allein oder gemeinsam mit anderen – für laue Lockdown-Abende anbieten.

Paradox Interactive

Windows, macOS, Linux, Playstation, Xbox

Aller Anfang ist schwer. Das gilt besonders für Spiele von Paradox, das insbesondere für Grand-Strategy-Games wie Crusader Kings oder Europa Universalis bekannt ist. Doch das Studio hat auch schon gezeigt, dass es auch anders geht. Nämlich mit Stellaris, wo man mit einem Volk seiner Wahl mit anderen um die Eroberung eines Sternensystems konkurriert.

Auch Stellaris ist immer noch ein komplexes Spiel, aber im Vergleich zu den zuvor genannten Serien deutlich zugänglicher und simpler gestrickt. Dazu gibt es auch allerlei Hilfsfunktionen und ein brauchbares Tutorial. Besonders für Sci-Fi-Fans allein als auch mit bzw. gegen Freunde ein spannender Zeitvertreib, wenn man gewillt ist, sich etwas "warmzuspielen". Dazu wurde und wird das Game seit seinem Erscheinen immer wieder mit käuflich erwerbbaren Zusatzinhalten versorgt, die für weiteren Abwechslungsreichtum sorgen.

Auch gut: Civilization 6

Gaming On Linux

Windows, macOS, Linux

Ursprünglich gestartet als offene Reimplementation des legendären Transport Tycoon Deluxe, ist OpenTTD heute ein eigenständiges Spiel mit eigenen Inhalten. Wie der Name bereits nahelegt, geht es um den Aufbau von Transportnetzen. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft sucht man nach Gelegenheiten, Passagiere, Post und diverse andere Fracht möglichst gewinnbringend von A nach B zu bringen. Effizienz und Timing sind dabei oberstes Gebot.

Die Zeit vertreibt man sich so entweder allein, gegen Computergegner oder menschliche Kontrahenten. Mit ihnen wetteifert man auch um öffentliche Aufträge, die Gunst der Stadtverwaltungen und mit der Zeit schließlich auch den Platz auf der Karte. Dank zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten und vielen downloadbaren Zusatzinhalten wird hier kostenlos viel Langzeitspielspaß geboten.

Auch gut: Cities Skylines

Xbox

Windows, Konsolen-Version in Überlegung

Ressourcen sammeln, Basis bauen, Technologien erforschen, Relikte erobern und in neue Zeitalter voranschreiten. Und das alles, während man sich lästige Gegner vom Hals halten möchte oder selbst so ein lästiger Gegner ist. So in etwa lässt sich der historisch inspirierte Gameplay-Loop von Age of Empires beschreiben, dessen vierter Teil vor kurzem erschienen ist. Die Unterschiede liegen einmal mehr in den spielbaren Völkern und fallen teilweise sehr markant aus.

Die Entwickler haben sich in der Umsetzung stark vom von vielen Fans immer noch heißgeliebten zweiten Teil leiten lassen, was man auch sofort wiedererkennt. Einzelspielern werden ein toll erzählter Kampagnenmodus nebst Geplänkeloption geboten, aber selbstverständlich kann man auch mit oder gegen andere menschliche Kontrahenten antreten. Wer noch auf ältere Hardware setzt, die mit Age of Empires 4 nicht zurechtkommt, kann sich natürlich auch einfach der HD-Ausgabe von Age of Empires 2 widmen. In diesem Sinne: Wololo!

Auch gut: Iron Harvest

Dinosaur Polo Club

Windows, macOS, Apple Arcade

Der Nachfolger des legendären "Wiener Linien-Simulators" Mini Metro mischt das bewährte Spielkonzept um. Statt U-Bahn-Stationen verbindet man nun Wohnhäuser mit den farblich dazupassenden Büros in stetig wachsenden Städten. Dabei gilt es, mit begrenzt wählbaren Bauoptionen mit Flüssen und anderen Hindernissen umzugehen und den auf Dauer unvermeidlichen Verkehrskollaps möglichst lange hinauszuzögern.

Beim gnadenlosen Bodenversiegeln kommen nicht nur Verkehrspolitiker der 1960er voll auf ihre Kosten, sondern auch gelernte Niederösterreicher. Denn die Effektivität der Wunderwaffe Kreisverkehr in Mini Motorways lässt sich kaum genug hervorheben, und "Completionisten" dürfen jedes Level auch noch nach dem letzten Lichtpunkt und unentdeckten Tier durchsuchen.

Der Schwierigkeitsgrad hält sich in Grenzen, Zeitdruck gibt es überhaupt nur bei sehr wenigen Herausforderungen. In Kombination mit seiner hübschen Inszenierung und unbeschreiblich atmosphärischem Sound macht das Omno zu einem Wohlfühlabenteuer, wie geschaffen für frostige Abende im Winter-Lockdown.

Auch gut: Psychonauts 2

(Ein Fan-Trailer, da es kein offizielles Vorstellungsvideo gibt) ExtraTerran

Windows, iOS, Android, Browser

Ein Raumschiff mit 1000 Kolonisten in Kryo-Schlafkapseln ist alles, was von der Menschheit noch übrig ist. Und es liegt am Spieler, der eine nach menschlichem Vorbild gestaltete, künstliche Intelligenz verkörpert, für sie eine neue Heimat in den Weiten des Alls zu finden. Auf der Suche nach einer planetaren Bleibe kämpft man mit Asteroiden, technischen Ausfällen, Sonnenstürmen und kann auch Außerirdischen begegnen, während man die Sensoren des Schiffs aufrüstet und immer wieder vor harte Entscheidungen gestellt wird.

Seedship ist eine einzigartige und kostenlose Mischung aus Textadventure, Roguelike und Ressourcenmanagement, in dem man auf Basis von eigenen Entscheidungen, Zufall und Risikobereitschaft um einen Highscore spielt und dabei eine endlose Möglichkeit an Ergebnissen vorfindet. Es liegt (nicht nur) in der Hand des Spielers, ob die Menschheit am Ende als Bronzezeitstämme Kämpfe in den Höhlen eines Eisplaneten führt, als technologisch fortgeschrittene Zivilisation in utopischem Frieden mit indigenen Bewohnern auf einem Himmelskörper mit paradiesischen Bedingungen koexistiert oder irgendetwas dazwischen herauskommt. Was Seedship dabei ebenfalls auszeichnet, ist die Geschichte, die es auf dem Weg dorthin zu erzählen vermag.

Auch gut: Monument Valley

Oculus

Windows, Oculus Quest

Winterzeit ist zwar, wenn nicht gerade das Klima oder ein Lockdown einen Strich durch die Rechnung machen, Bergzeit, allerdings primär für die Fortbewegung hangabwärts auf ein bis zwei Brettern. Wer sich in eher sommerlicher Art die steinigen Erhebungen aus der Nähe ansehen will, kann in The Climb 2 virtuell klettern gehen. Das Game reizt die aktuellen Möglichkeiten der Virtual Reality gut aus, auch wenn es unter der Prämisse funktioniert, dass der Spieler unermüdliche Hände hat und auf seine Beine de facto verzichten kann.

Mithilfe von Controllern oder Handerkennung erklimmt man hier, Kante für Kante, Gebirge und eisige Canyons oder zur Abwechslung auch Häuserschluchten. Verschiedene Grifftypen, Greiftechniken, und auch Sprungeinlagen sorgen hier für eine immersive Mischung aus leichtem Workout und Knobelspiel vor schönen 360-Grad-Kulissen. Dank unterschiedlicher Einstellungsmöglichkeiten kommen hier sowohl gemütliche Aussichtskletterer auf ihre Kosten wie auch Spieler, die eine Herausforderung suchen.

Auch gut: Beat Saber

Bethesda Softworks

Windows, Xbox, Playstation, Switch

Ja, es ist zehn Jahre alt, und ja, es ist immer noch gut. Kaum ein Singleplayer-Game hat sich so gut gehalten, wie es dem fünften Teil der Elder Scrolls-Reihe geglückt ist. Die nordisch inspirierten Landschaften des "Himmelsrands" bieten nicht nur eine spannende Storyline, sondern auch unzählige gut erzählte Nebenaufgaben und auch darüber hinaus viel zu entdecken. Und dank zahlreicher zusätzlich installierbarer Spielerinhalte, Full-Conversion-Mods inklusive, ist auch so schnell kein Ende in Sicht.

Als Abenteurer nach eigenem Geschmack hinsichtlich Rasse und Fertigkeiten verfällt man hier in regelmäßigen Abständen dem "Hey, was ist eigentlich da drüben?"-Syndrom, das aus einer eigentlich simplen, kurzen Quest schon einmal einen abendfüllenden Trip mit ungewissem Ende machen kann. Eigentlich wollte man nur eine Nachricht in den nächsten Ort überbringen, und plötzlich kriecht man mit seinen letzten paar Lebenspunkten aus einer Höhle und beginnt die ersten Nebenwirkungen einer Vampirismus-Infektion zu spüren. Geschichten, wie sie fast nur Skyrim schreiben kann. Aber was auch immer geschieht, passen sie bitte auf ihr Knie auf!

Auch gut: The Witcher 3

Coffee Stain

Windows, Linux

Eigentlich ist der Wikinger-Abenteuerbaukasten noch ein gutes Stück davon entfernt, wirklich fertig zu sein. Doch schon jetzt gibt es – allein oder mit Freunden – viel zu erleben und einige Endbosse zu bezwingen. Die Geschichte auf dem Weg dorthin schreibt man sich im Wesentlichen selbst. Valheim bringt zwar viele typische Elemente aus dem Survivalgenre mit, bereitet sie aber recht zugänglich auf. Nichts zu essen ist zwar nachteilig, prinzipiell verhungert und verdurstet man aber nicht einfach, während man sich Biom für Biom erschließt, auf der Suche nach neuen Ressourcen und Herausforderungen.

Die großen Stärken von Valheim sind aber gar nicht so sehr der Kampf gegen die Gegner und das Bezwingen der Elemente, sondern die enorm atmosphärische Grafik sowie das fantastische Bausystem. Es gibt, abseits der Meere, eigentlich keinen Punkt auf der gigantischen Weltkarte, an dem man nicht eine Unterkunft hinbauen kann. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, mit wenigen Klicks steht eine schlichte, funktionale Einsiedlerhütte, doch auch imposante, riesige Schlösser lassen sich in die Landschaft stellen. Wer mehr kreative Freiheit möchte, kann bestehende Limitationen auch einfach per Mod aushebeln.

Auch gut: Don’t Starve Together

Innersloth

Windows, macOS (nicht alle Geräte), Xbox, Playstation, Switch, iOS, Android

Im Prinzip eine erweiterte Umsetzung des Social-Deduction-Games Werwolf, wurde Among Us zu einem der Überraschungshits der letzten Jahre. Das grafisch eher simpel gestrickte Indiegame versetzt eine Crew aus Spielern auf eine Raumstation oder Luftschiff, wo sie verschiedene Aufgaben ausführen müssen.

Unter ihnen sind allerdings vorab vom Game deklarierte Verräter. Deren Ziel ist es, möglichst unauffällig Teamkameraden zu meucheln und ein gutes Alibi parat zu haben, wenn deren Leiche entdeckt und eine Notfallsberatung einberufen wird. Denn auf diesen Sitzungen wird auch darüber abgestimmt, wer als mutmaßlicher Mörder von Bord gekickt werden soll. Ob der Mehrheitsentscheid richtig und der als "sus" empfundene Mitspieler wirklich ein Finsterling war, offenbart sich erst nach dem forcierten Exitus. Ein Spiel, wie gemacht für geübte Unschuldslämmer, geschickte Manipulatoren und Kombinatorik-Genies, die deren Pläne durchkreuzen wollen.

Auch gut: Gartic Phone

(gpi, 21.11.2021)