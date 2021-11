Radiotipps für Freitag

9.05 MAGAZIN

Kontext Neue Sachbücher über Mütter, Krieg, Pandemien und Flüge zum Mars. Bis 9.45, Ö1

18.20 MAGAZIN

Europa-Journal Russland: Welchen Plan verfolgt der Kreml? / Corona-Maßnahmen in Spanien. / Neuwahlen in Portugal, die keiner will. / Wer wird Präsident in Italien? Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix: Wen künstliche Intelligenz ersetzen kann Ulla Ebner, Sarah Kriesche und Irmi Wutscher fassen den Wissensstand zusammen und wagen einen Selbstversuch. Bis 19.30, Ö1 (Astrid Ebenführer, Harald Fidler, 19.11.2021)