Warner Bros. will dem beliebten Fighting-Game von Nintendo Konkurrenz machen. Dabei helfen sollen zahlreiche bekannte Charaktere

Aufgrund der vielen Lizenzen von Warner Bros. wird man aus einem bunten Mix an Charakteren wählen können. Foto: Warner Bros.

Der Erfolg des Spiels "Super Smash Bros." auf den verschiedensten Nintendo-Konsolen wurde wohl schon lange von anderen Publishern mitverfolgt und manchmal mittelmäßig kopiert. Warner Bros. nimmt sich jetzt ein Herz und wagt sich jetzt auch in den Ring. Statt Mario und Yoshi prügeln sich bei "Multiversus" jedoch Figuren wie Superman, Batman, Bugs Bunny oder Tom und Jerry.

Multiversus

Harley Quinn

Das Spielkonzept ist schnell erklärt. In einer Kampfarena, die sich über mehrere Ebenen erstreckt, kämpfen mehrere Figuren mit diversen Superfähigkeiten und Tricks um den Sieg. Ähnlich wie beim Vorbild von Nintendo, setzt auch "Multiversus" auf einen sympathischen Comicstil – was Sinn ergibt, sieht man sich das illustre Kämpferfeld an.

Der Standardmodus wird der Kampf zwei gegen zwei sein. Ob es noch mehr Modi geben wird, gab Warner Bros. in seiner Pressemitteilung nicht an. Erscheinen wird das Spiel für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Windows PC. Gerätegrenzen wird "Multiversus" nicht kennen – man wird gegen Nutzer aller Plattformen antreten dürfen.

Initial kosten wird "Multiversus" nichts, da es ein Free-2-Play-Game sein wird. Geld verdienen will Warner Bros. offenbar mit dem Nachliefern von neuen Charakteren, darunter auch Harley Quinn, Arya Stark aus "Game of Thrones" oder auch Shaggy aus "Scooby-Doo". Neue Kostüme, die man nachkaufen kann, werden wohl auch ein Thema sein.

Als Releasetermin gibt der Entwickler bisher nur das Jahr 2022 an. (red, 18.11.2021)