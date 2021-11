Beim Festklub "WinterObening" am letzten Sonntag auf der Stadtbibliothek war schon gut was los. Das "WintertOben- Wer ist dieser Christkindlmarkt?" geht noch bis zum 26.12. Foto: Mila Zytka

FREITAG

Schauen wir einmal, wie lange mit der Überbrückung von 2G+ noch Kulturveranstaltungen besucht werden können. Diese Woche ist das Vorlegen eines negativen Testergebnisses ein zusätzliches Muss. Viele Veranstaltungen sind verschoben. Der PCR-Test darf für Wien nicht älter als 48 Stunden sein, in den Ländern gelten 73 Stunden. Im Solaris in Linz werden die Veranstaltungen abgesagt, es gibt am Wochenende nur einen Barbetrieb bis 2 Uhr früh. "The last Party" feiert das Hamsterrad im Fluc in Wien mit zwei weiblichen Gast-DJs. Lenia vom Kollektiv Gassen aus Zucker und Leo Stussy vom Kollektiv Wiener Mischung sorgen für verspielt-melodische Sets. Im Exil in Vösendorf feiert der Verein bzw. das Label Merkwürdig einen Warehouse-Rave. Der liefert auf drei Floors Techno, House und Breaks bis 8 Uhr früh! Mein Highlight hier: der Wiener Produzent Disabnormal vom Label Tonnovelle und DJ Stipo vom Label Vie.w, die diverse elektronische Platten auflegen.

SAMSTAG

Das Celeste in Wien-Margareten lädt bei der Veranstaltungsreihe bubble diverse Akteurinnen und Akteure der Wiener Musikszene ein, Abende mit Musikschöpfenden aus ihrer Bubble (Reichweite) zu kuratieren. Diesmal ist die DJ Yuzu dran, die ekstatische, dunkle Ambiente in ihren Sets hervorruft. Tagsüber kann der Stadtpark in Wien besucht werden. Zwischen 14 und 21 Uhr wird dort demonstriert und gebasst. "Bass für Kultur" ist eine politische Kundgebung für Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Minimalistischer Deep House kommt vom DJ-Duo Verleger oder den Merkwürdig-Jungs. Den Abschluss macht DJ Scheibosan mit einem sehr basslastigen Tech-House. Hoffentlich werden künftig nicht wieder nur Demonstrationen für gewaltigen Bass sorgen …

SONNTAG

Seit letzter Woche feiert die Festklub-Baggage wieder ihren Wintermarkt im Oben (auf der Stadtbibliothek) in Wien. Witzige Mucke, witzige Menschen, leckere Bissen und gebastelte Schmankerln warten dort: ab 16 Uhr bis 10. Sie verlangen zu den 2G noch ein weiteres G: gute Laune. Hoffentlich kommt die auf. (Nadine Cobbina, 19.11.2021)