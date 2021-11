Lothar Wieler vom RKI hielt bereits vor knapp einer Woche eine rot gefärbte Deutschland-Karte in die Kamera. Angesichts der stark steigenden Zahlen platzte ihm nun der Kragen. Foto: AFP/Tobias Schwarz

Am Donnerstagmittag war es so weit. Obwohl die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP derzeit noch in den Koalitionsverhandlungen stecken, wurde im Bundestag ihr erstes Gesetzesvorhaben beschlossen. Das neue Infektionsschutzgesetz bringt den Deutschen 3G am Arbeitsplatz und in Bussen sowie Bahnen. Man muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein.

Zudem will die Ampel verpflichtende Tests in Alten- und Pflegeheimen und Pflicht zum Homeoffice. Mit dem neuen Gesetz endet aber auch die "epidemische Notlage nationaler Tragweite". Diese war die Grundlage für viele bisherige Bund-Länder-Verordnungen, weshalb die Union scharfe Kritik übt.

Die SPD hingegen erklärt, die Länder hätten selbst ausreichend Instrumente. Und dass es keinen Lockdown mehr geben solle. Allerdings muss am Freitag noch der Bundesrat zustimmen, die unionsgeführten Länder drohen mit Blockade. Sie fordern zudem eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe.

65.000 Neuinfektionen

Auch in Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen stark angestiegen. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals 65.000 Neuinfektionen an einem Tag – vor einer Woche waren es 50.000. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 336,9.

Angesichts dieser Entwicklung platzte dem sonst eher nüchternen und abwägenden RKI-Chef Lothar Wieler der Kragen, er hielt bei einer Online-Diskussion mit dem sächsischen Landtag eine Wutrede. "Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern", sagte er.

Wieler geht davon aus, dass die Dunkelziffer bei den täglichen Neuinfektionen "mindestens noch einmal doppelt oder dreifach" so hoch ist. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet, dass es derzeit tatsächlich rund 100.000 Neuinfektionen pro Tag gebe.

Zu schnelle Öffnungen

RKI-Chef Wieler sagt: "Die Prognosen sind superdüster. Sie sind richtig düster." In den nächsten Wochen würden 400 Menschen sterben, daran sei nichts zu ändern. Der Politik wirft er schwere Fehler vor: "Wir haben zu schnell in zu vielen Bereichen geöffnet. Clubs und Bars sind Hotspots, aus meiner Sicht müssen die geschlossen werden."

Auch die nunmehr geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs kamen am Donnerstag wieder einmal zu einem Krisengipfel zusammen. Dabei wurde auch beraten, wie die Impfquote erhöht werden könne.

Diese ist in Deutschland unterschiedlich. Vollständig geimpft sind 67,7 Prozent. Niedriger liegt der Wert in Brandenburg (61,5) und Sachsen (57,6). Spitzenreiter ist das kleine Bremen mit 79,3 Prozent.

Der rot-rot-grüne Senat unter Führung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat die Impfzentren in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft betrieben. Beschäftigte, die in ihren Betrieben ohnehin in Kurzarbeit waren, wurden eingesetzt. Außerdem wurden früh mobile Teams in strukturschwache Stadtteile geschickt. (Birgit Baumann, 18.11.2021)